Στις 3 Δεκεμβρίου θα ανάψουν τα φώτα του χριστουγεννιάτικου δέντρου στη Θεσσαλονίκη – Στη σκηνή θα βρίσκεται ο Αντώνης Ρέμος.

Η Θεσσαλονίκη, υποδέχεται στις 3 Δεκεμβρίου, τον Αντώνη Ρέμο, σε μία βραδιά που θα σηματοδοτεί την έναρξη της εορταστικής περιόδου.

Η μεγάλη συναυλία – σε μορφή γιορτής, ανοίγει την αυλαία της στις 20:00 το βράδυ της Τετάρτης, με τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκη, Στέλιο Αγγελούδη, να δίνει τον παλμό των Χριστουγέννων, ανάβοντας το δέντρο, λίγο πριν υποδεχτεί στη σκηνή τον σπουδαίο ερμηνευτή.

Στο πλευρό του Αντώνη Ρέμου, θα βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη η ορχήστρα 11 ατόμων που θα απαρτίζεται από σπουδαίους μουσικούς που θα συνοδεύσουν την φωνή του τραγουδιστή που έχει στιγματίσει πληθώρα από διαχρονικά τραγούδια.

Στις 3 Δεκεμβρίου, ημέρα Τετάρτη, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, στην Πλατεία Αριστοτέλους, μικροί και μεγάλοι, καλούνται να περάσουν το πιο φωτεινό βράδυ της χρονιάς, με συνοδοιπόρο τον Αντώνη Ρέμο, με γιορτινή διάθεση, κάτω από το φωταγωγημένο δέντρο.

Η εκδήλωση, είναι αποτέλεσμα της Next Step Media Group, σε συνεργασία με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, με σκοπό την υποδοχή των εορτών και τον Αντώνη Ρέμο, να δίνει παλμό στα Χριστούγεννα.