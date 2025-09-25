Ποια είναι η κατάσταση της υγείας της Μαρινέλλας ένα χρόνο μετά το εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη.

Δύσκολες στιγμές περνά η σπουδαία Μαρινέλλα, περισσότερο από έναν χρόνο μετά την περιπέτεια υγείας που υπέστη στη σκηνή του Ηρωδείου. Οι τελευταίες πληροφορίες για την κατάστασή της δεν αφήνουν πολλά περιθώρια αισιοδοξίας.

Στο πλευρό της βρίσκεται συνεχώς η κόρη της, η οποία ενημερώνεται καθημερινά από τους θεράποντες ιατρούς. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η υγεία της δεν παρουσιάζει σημάδια βελτίωσης.

«Τα μάτια της παραμένουν κλειστά και η φωνή που για δεκαετίες μάγεψε το κοινό δεν ακούγεται πια. Η κατάσταση είναι σταθερά δύσκολη», ανέφεραν χαρακτηριστικά σε ρεπορτάζ της εκπομπής Το Πρωινό του ΑΝΤ1, επικαλούμενοι και τις δηλώσεις του Αντώνη Ρέμου.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dcz73t5qasrl?integrationId=40599y14juihe6ly}

Επίσης η προχωρημένη ηλικία της καλλιτέχνιδας, σε συνδυασμό με τον χρόνο που έχει περάσει από το περιστατικό, επιβαρύνουν ακόμη περισσότερο την υγεία της.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dd1p2y2ijbqh?integrationId=40599y14juihe6ly}