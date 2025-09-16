Συγκινεί ο Μάριος Φραγκούλης. Όσα αποκάλυψε για την υγεία της εμβληματικής ερμηνεύτριας!

Ο Μάριος Φραγκούλης, το πρωί της Τρίτης 16 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή Buongiorno του MEGA, όπου μιλώντας στην παρουσιάστρια, αποκάλυψε ορισμένες λεπτομέρειες για την υγεία της Μαρινέλλας – αλλά και τα όσα έζησε στο πλευρό της.

Μεταξύ άλλων λοιπόν, ο ταλαντούχος μουσικός, μίλησε στην Φαίη Σκορδά τόσο για τον ίδιο και το ατύχημα που υπέστη το περυσινό καλοκαίρι – όσο και για την εμβληματική ερμηνεύτρια, η οποία πριν από ένα χρόνο, το Σεπτέμβριο του 2024, υπέστη βαρύτατο εγκεφαλικό επεισόδιο, κατά τη διάρκεια συναυλίας στο Ηρώδειο.

Συγκινεί ο Μάριος Φραγκούλης

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, η Φαίη Σκορδά υποδέχτηκε τον Μάριο Φραγκούλη στο πλατό της εκπομπή Buongiorno, όπου ο ίδιος της «άνοιξε την καρδιά του».

Αναφορικά λοιπόν με τη Μαρινέλλα ο ίδιος, δήλωσε αρχικά: «Η Μαρινέλλα με έχει συγκινήσει πάρα πολύ. Την αγαπώ πολύ, μου λείπει πραγματικά. Έχω νέα της, δυστυχώς τα πράγματα δεν αλλάζουν πολύ, αλλά ξέρω ότι προσπαθούν όλοι να είναι καλά. Νομίζω ότι πρέπει να θυμόμαστε την Μαρινέλλα έτσι όπως ήταν και όλη την αγάπη που είχε για τον κόσμο και την μουσική γιατί αγαπούσε πάρα πολύ αυτό που έκανε, ήταν ένας άνθρωπος γεμάτος ζωή».

Σε δεύτερο χρόνο μάλιστα, τόνισε πως η σχέση μεταξύ τους, δεν έμενε μόνο επί σκηνής καθώς υπήρχαν στιγμές που πραγματοποιούσαν κοινές εξόδους: «Και παρόλο που δεν τραγουδούσαμε μαζί μου έλεγε «Μην νομίζεις ότι επειδή δεν τραγουδάμε πλέον ότι δεν θα βρισκόμαστε». Πηγαίναμε μαζί για κανένα κρασάκι που και που, ερχόταν με το αυτοκινητάκι της. Για εμένα είναι μια μητρική φιγούρα, με προστάτευε με προσέγγιζε στον κόσμο. Είναι πολύ δύσκολο να μιλήσεις για έναν άνθρωπο που έχεις τόσο ψηλά και πόσο μάλλον όταν δεν μπορείς να του κρατήσεις το χέρι και να του πεις είσαι δίπλα του και ότι θες να τον δεις να είναι καλά και να μην υποφέρει».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Τέλος, με έναν ιδιαίτερα συγκινητικό παραλληλισμό αποκάλυψε πόσο σπουδαία είναι η ερμηνεύτρια για τον ίδιο, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Η Μαρινέλλα κάλυψε το κενό της μαμάς στο μουσικό κομμάτι. Πάντα έψαχνε κάτι, ξεκίνησε και έκανε μαθήματα φωνητικής με τον δάσκαλο μου, και με εντυπωσίασε και μου άρεσε πάρα πολύ. Ξαφνικά ήταν μια άλλη Μαρινέλλα. Η φωνή της ήταν σε άλλο επίπεδο. Μάλιστα, έκανε μαθήματα με τον δάσκαλό μου πριν βγει στο Ηρώδειο» .