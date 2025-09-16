Ο σύζυγός της μίλησε για την περιπέτεια που περνάει η ηθοποιός με την υγεία της.

Ο Νικήτας Τσακίρογλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» για την κατάσταση της υγείας της συζύγου του, Χρυσούλας Διαβάτη.

«Η Χρυσούλα μου δεν έχει συνέλθει ακόμα. Πάει καλά και ευελπιστώ και στον Θεό και στη δύναμη και στην ενέργεια που έχει η Χρυσούλα. Αυτό το έχει αποδείξει με το έργο της στο θέατρο. Θα ξεπεράσει τα εμπόδια και θα γίνει καλά. Ευελπιστώ και παρακαλώ τον Θεό να την φροντίσει. Βρίσκεται στο σπίτι πάντα και την φροντίζουμε. Περνάει αυτή τη δυσκολία αλλά θα γίνει καλά. Πιστεύω στον Θεό, όπως και η Χρυσούλα, πιστεύουμε όλοι ότι θα ξεπεραστούν αυτά τα εμπόδια. Αυτές είναι δοκιμασίες που τις στέλνει ο Θεός. Η ψυχολογία της είναι καλή και τώρα έχει συναίσθηση του πράγματος και της κατάστασης. Δεν είναι συνέχεια στο κρεβάτι, μετακινείται στον χώρο μας, όλα είναι καλά», είπε χαρακτηριστικά ο Νικήτας Τσακίρογλου.