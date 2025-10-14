Ένα πρωτοφανές μπέρδεμα προκάλεσε αναστάτωση, όταν η Καίτη Φίνου, βλέποντας ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα για τον θάνατο της Άννας Κυριακού, νόμιζε λανθασμένα ότι επρόκειτο για τη Χρυσούλα Διαβάτη.

Η γνωστή ηθοποιός, αντιλαμβανόμενη το λάθος της, έσπευσε να το διορθώσει και το πρωί της Τρίτης (14.10.2025) εξήγησε τι ακριβώς συνέβη, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό». Στην ίδια εκπομπή παρενέβη και ο σύζυγος της Χρυσούλας Διαβάτη, Νικήτας Τσακίρογλου, ο οποίος δεν έκρυψε τον εκνευρισμό του μαθαίνοντας πως «πέθαναν» τη σύζυγό του.

Στην πρώτη της ανάρτηση, η Καίτη Φίνου είχε γράψει: «Καλό ταξίδι, Χρυσούλα Διαβάτη… Συλλυπητήρια στην οικογένεια».

Λίγο αργότερα, αντιλήφθηκε το σφάλμα, διέγραψε το story και δημοσίευσε μια νέα ανάρτηση, ζητώντας δημόσια συγγνώμη «Ζητώ ένα μεγάλο δημόσιο συγγνώμη για την ανάρτηση που έκανα για την κυρία Χρυσούλα Διαβάτη. Συγγνώμη από την οικογένειά της και από την οικογένεια του θεάτρου. Έκανα ένα τραγικό λάθος… Δεν μου έχει ξανασυμβεί· πάντα διασταυρώνω τις ειδήσεις πριν τις δημοσιεύσω.»

Η ηθοποιός μίλησε ξανά στο «Πρωινό», επαναλαμβάνοντας τη συγγνώμη της «Ζητώ χίλια συγγνώμη από την κυρία Διαβάτη και την οικογένειά της. Επειδή έχω αυχενικό και ιλίγγους, είδα την ανάρτηση του Σπύρου Μπιμπίλα με τη φωτογραφία της Άννας Κυριακού και μπέρδεψα τα πρόσωπα. Έπαθα σοκ και έκανα την ανάρτηση χωρίς να διαβάσω προσεκτικά. Όταν είδα στην τηλεόραση ότι επρόκειτο για την Άννα Κυριακού, έμεινα άφωνη. Ζητώ συγγνώμη από όλους όσοι αναστάτωσα.»

Από την πλευρά του, ο Νικήτας Τσακίρογλου εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά του για το περιστατικό «Είναι η εποχή της ηλιθιότητας. Ο καθένας λέει ό,τι θέλει, χωρίς να σκέφτεται. Μας “πέθαναν” κιόλας! Μου φαίνεται γελοίο — γελοιότητες της εποχής μας. Αυτά τα πράγματα δεν κάνουν καλό στη δημοσιότητα. Γελάω, γιατί δεν υφίσταται κάτι τέτοιο. Αν συνέβαινε, θα το μαθαίναμε εμείς πρώτα, όχι η κυρία Φίνου, την οποία μάλιστα δεν γνωρίζω.»