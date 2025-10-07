Όσα είπε για την κατάσταση της υγείας της ηθοποιού.

Το τελευταίο διάστημα είναι δύσκολο για την οικογένεια του Νικήτα Τσακίρογλου, εξαιτίας της περιπέτειας υγείας της αγαπημένης του συζύγου, Χρυσούλας Διαβάτη, με την οποία είναι μαζί πάνω από 60 χρόνια. Η 85χρονη ηθοποιός διαγνώστηκε με ρευματοειδή αρθρίτιδα και η καθημερινότητά της έχει αλλάξει.

«Είμαι καλά, όσο μπορεί να είναι κάποιος σε τέτοιες συνθήκες. Η αλήθεια είναι πως κουβαλάω βάρος μέσα μου, μεγάλη στενοχώρια. Αυτό που συνέβη στη Χρυσούλα ήρθε ξαφνικά, μας βρήκε απροετοίμαστους. Δεν περιμέναμε ποτέ κάτι τέτοιο… Ελπίζω και προσεύχομαι να της δώσει ο Θεός δύναμη, να καταφέρει έστω και λίγο να ξανασταθεί, να επιστρέψει σε ό,τι αγαπά: στο θέατρο, στη ζωή που της αξίζει», είπε αρχικά στην κάμερα της εκπομπής Happy Day.

