Το τελευταίο διάστημα είναι δύσκολο για την οικογένεια του Νικήτα Τσακίρογλου, εξαιτίας της περιπέτειας υγείας της αγαπημένης του συζύγου, Χρυσούλας Διαβάτη, με την οποία είναι μαζί πάνω από 60 χρόνια. Η 85χρονη ηθοποιός διαγνώστηκε με ρευματοειδή αρθρίτιδα και η καθημερινότητά της έχει αλλάξει.
«Είμαι καλά, όσο μπορεί να είναι κάποιος σε τέτοιες συνθήκες. Η αλήθεια είναι πως κουβαλάω βάρος μέσα μου, μεγάλη στενοχώρια. Αυτό που συνέβη στη Χρυσούλα ήρθε ξαφνικά, μας βρήκε απροετοίμαστους. Δεν περιμέναμε ποτέ κάτι τέτοιο… Ελπίζω και προσεύχομαι να της δώσει ο Θεός δύναμη, να καταφέρει έστω και λίγο να ξανασταθεί, να επιστρέψει σε ό,τι αγαπά: στο θέατρο, στη ζωή που της αξίζει», είπε αρχικά στην κάμερα της εκπομπής Happy Day.
