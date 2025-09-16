Στον 4ο κύκλο θα προστεθούν δύο ηθοποιοί που αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην πλοκή.

Ο Χριστόφορος Παπακαλιάτης ετοιμάζεται να επιστρέψει δυναμικά με την 4η σεζόν της πολυσυζητημένης σειράς του MEGA, Maestro.

Η σειρά που έχει ήδη κατακτήσει το ελληνικό κοινό και παράλληλα έχει συστηθεί διεθνώς μέσα από το Netflix, συνεχίζει να γράφει ιστορία με νέες ανατροπές, φρέσκα πρόσωπα και εντυπωσιακά γυρίσματα.

Η έναρξη των γυρισμάτων και τα νέα πρόσωπα

Τα πρώτα πλάνα για τον νέο κύκλο θα γυριστούν στην Αθήνα στις 22 Σεπτεμβρίου, με όλο το γνώριμο καστ να επιστρέφει στις θέσεις του. Στη συνέχεια, η παραγωγή θα ταξιδέψει στους Παξούς, το εμβληματικό νησί που έχει συνδεθεί όσο κανένα άλλο με το ύφος και την ατμόσφαιρα του Maestro.

Όπως αποκάλυψε η Φαίη Σκορδά στην εκπομπή της, στον 4ο κύκλο θα προστεθούν δύο ηθοποιοί που αναμένεται να παίξουν καθοριστικό ρόλο στην πλοκή. Ο λόγος για τον Γιώργο Χρυσοστόμου και την Ανθή Ευστρατιάδου, οι οποίοι θα φέρουν νέες δυναμικές, αλλά και ανατροπές στις σχέσεις των πρωταγωνιστών.

Ο Χρυσοστόμου, ο οποίος αυτή την περίοδο συμμετέχει και στη μαύρη κωμωδία του MEGA «Κάμπινγκ», έρχεται να προσθέσει τη δική του υπογραφή στο δραματικό σύμπαν του Παπακαλιάτη. Από την άλλη, η Ευστρατιάδου, που κέρδισε το κοινό μέσα από τη σειρά «Έχω παιδιά», φέρνει μια νέα γυναικεία παρουσία γεμάτη ένταση και μυστήριο.

Με τον Χριστόφορο Παπακαλιάτη να βρίσκεται ξανά στη δημιουργική και σκηνοθετική θέση, ο 4ος κύκλος υπόσχεται έντονες συγκινήσεις, αληθινές ανθρώπινες ιστορίες και το χαρακτηριστικό ύφος που έχει κάνει το Maestro να ξεχωρίσει τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.