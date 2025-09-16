Το video clip του τραγουδιού είναι σαν ταινία μικρού μήκους, δια χειρός Βασίλη Κεκάτου.

Οι Light και ΛΕΞ κυκλοφόρησαν χθες το πολυαναμενόμενο video clip της εμβληματικής συνεργασίας του για το τραγούδι Capo Dei Capi, και σε λιγότερο από 24 ώρες φαίνεται να ξεπερνά τις 120 χιλιάδες προβολές στο YouTube.

Τρεις μήνες μετά την κυκλοφορία του άλμπουμ του Light με τίτλο Capo Dei Capi, οι δύο κορυφαίοι ράπερ οπτικοποιούν το τεράστιο collab τους με τον πιο ευρηματικό τρόπο, και την υπογραφή του βραβευμένου Βασίλη Κεκάτου σε σενάριο και σκηνοθεσία.

Το music video ξεκινά με τους δύο καλλιτέχνες να παίζουν Grand Theft Auto στο σαλόνι ενός διαμερίσματος μέχρι τη στιγμή που ακούγεται ένας εκκωφαντικός ήχος. Κι έτσι η πλοκή αρχίζει να ξεδιπλώνεται με κινηματογραφικό και υψηλής αισθητικής τρόπο.

Δεν πρόκειται μόνο για ένα clip. Πρόκειται για μια ταινία μικρού μήκους. Πολυπληθές καστ, 3D Animation, σπουδαίοι συντελεστές (Γιώργος Βαλσάμης στη διεύθυνση φωτογραφίας, Λάμπης Χαραλαμπίδης στο μοντάζ και Κωνσταντίνος Σκουρλέτης στο production design, και η ένωση των δύο πλέον δημοφιλών καλλιτεχνών της ελληνικής ραπ.



{https://youtu.be/AvyJK3T8F6c?si=qTYZn462nC5LHBLh}

Το Capo Dei Capi, τίτλος και του ομώνυμου άλμπουμ, έχει εμπνευστεί από την ιταλική φράση capo di tutti i capi που σημαίνει «αφεντικό όλων των αφεντικών». To άλμπουμ αποτελείται από 12 τραγούδια, 12 βιωματικές ιστορίες, και είναι τo 6ο κατά σειρά album του Light.

Ο δίσκος που κυκλοφορεί από τη Minos EMI, A Universal Music Company και την Capital Music, περιλαμβάνει εκρηκτικές συνεργασίες, και εκτός από τον κορυφαίο ΛΕΞ, υπάρχουν μουσικές συμπράξεις με τον RACK, τον Thug Slime, τον Noizy, αλλά και τους Mel & Block 93.

Κυκλοφορεί σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και streaming υπηρεσίες.

Στο video clip του Capo Dei Capi συμμετέχουν οι ηθοποιοί: Νικολάκης Ζεγινόγλου, Ναταλία Σουίφτ, Εύα Σαμιώτη, Ιωάννης Ίοκο Κωτίδης, Εμμανουέλ Ελοζιέουβα, Ανδριάνα Σαράντη, Μάρα Βλαχοπούλου, Σοφία Κωστάρα, Ερρίκος Ράλλης, Λευτέρης Θωδάς, Ελένη Μενεξή, Ζουστίν Αρβανίτη, Άννα Γρηγοροπούλου, Δάφνη Δοδοπούλου, Εύα Σταματίου, Γιάννης Χρονόπουλος, Σέμι Σελάνι, Τιάνα Ντριμέρη, Γιάννης Γκουμαγιάς, Αουρέλ Τζιοπαλάι, Κατερίνα Λατιφαΐ, Χρήστος Σπηλιωτόπουλος, Κωστής Πανδής, Φίλιππος Δρέλλας, Κωνσταντίνος Παπαδημητρίου, Πασχάλης Γκακούδης, Δημήτρης Λάσκαρης, Σαράντος Φράρος, Ελένη Παπαϊωάννου, Βασίλειος Γλύνις, Σωτήρης Χιώλος, Μαριλένα Καλιτσάκη, Γιάννης Παπάζαχαριου, Άαρον Ράπαϊ, Μαρία Παπαϊωάννου, Μύρτων Κατσιού, Χρήστος Ρικέτας, Λάμπης Ισμαΐλης, Γιάννης Γκέρτσος, Γιάννης Ηλιόπουλος, Δημήτρης Δεληγιάννης, Σταμάτης Κιότου, Μέγκαν Αβαγιάννου, Σωτήρης Βαγιανάκης, Δημήτρης Πίκουλας, Λυδία Μπερέτη, Αντώνης Καραγιάννης, Άγγελα Σάλιου, Κωνσταντίνος Πιστόπουλος, Αγγελική Παπαμιχαήλ.