Πότε ολοκληρώνεται η Νηστεία των Χριστουγέννων 2025, τι τρώμε τις τελευταίες μέρες και όσα πρέπει να ξέρουν οι πιστοί που θέλουν να κοινωνήσουν.

Έχουμε μπει στην τελική ευθεία για να γιορτάσουμε τα Χριστούγεννα 2025 που φέτος «πέφτουν» Πέμπτη 25 Δεκεμβρίου. Εθιμοτυπικά, η νηστεία των γιορτών ολοκληρώνεται την παραμονή των Χριστουγέννων, 24 Δεκεμβρίου και αποτελεί περίοδο πνευματικής προετοιμασίας για τη μεγάλη εορτή της Γέννησης του Χριστού.

Πότε μπορούν να κοινωνήσουν οι πιστοί που νήστεψαν για τα Χριστούγεννα 2025

Όσοι νηστεύουν μπορούν να κοινωνήσουν είτε την παραμονή των Χριστουγέννων είτε ανήμερα της εορτής, ανάλογα με το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών της ενορίας τους και την καθοδήγηση του πνευματικού τους. Την Παραμονή των Χριστουγέννων (24/12), σε πολλούς ναούς τελείται Ιερά Αγρυπνία από τις απογευματινές ώρες έως τα μεσάνυχτα, κατά τη διάρκεια της οποίας οι πιστοί έχουν τη δυνατότητα να κοινωνήσουν. Ανήμερα των Χριστουγέννων (25/12) τελείται η πανηγυρική Θεία Λειτουργία της Γέννησης, στην οποία επίσης προσέρχονται για Θεία Κοινωνία όσοι έχουν προετοιμαστεί κατάλληλα.

Τι τρώμε τις τελευταίες μέρες της νηστείας των Χριστουγέννων

Οι τελευταίες ημέρες της νηστείας των Χριστουγέννων, από 18 έως και 23 Δεκεμβρίου, χαρακτηρίζονται από αυστηρότερους διατροφικούς κανόνες, καθώς αποτελούν την τελική πνευματική προετοιμασία για τη Γέννηση του Χριστού. Κατά το διάστημα αυτό δεν επιτρέπεται η κατανάλωση ψαριού. Η νηστεία περιορίζεται σε τροφές φυτικής προέλευσης, με λάδι και κρασί να επιτρέπονται μόνο τις ημέρες που δεν είναι Τετάρτη ή Παρασκευή.

Συγκεκριμένα:

Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη: Επιτρέπονται λαδερά φαγητά και κρασί.

Τετάρτη και Παρασκευή: Τηρείται αυστηρότερη νηστεία, χωρίς λάδι και κρασί.

Τα επιτρεπόμενα τρόφιμα περιλαμβάνουν όσπρια, λαχανικά, ζυμαρικά, ρύζι, ψωμί, ελιές, φρούτα, ξηρούς καρπούς και θαλασσινά χωρίς αίμα (όπως καλαμάρια, σουπιές, γαρίδες).

Την παραμονή των Χριστουγέννων (24 Δεκεμβρίου) τηρείται παραδοσιακά αυστηρή νηστεία, χωρίς λάδι και κρασί. Ωστόσο, αν η ημέρα αυτή συμπέσει με Σάββατο ή Κυριακή, επιτρέπεται η κατανάλωση λαδιού και κρασιού.

