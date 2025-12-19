FY - «Φέτος Τα Χριστούγεννα».

«Φέτος Τα Χριστούγεννα» o FY δίνει τον δικό του τόνο στις γιορτές και ζητάει από τον Άγιο Βασίλη μόνο μια χάρη...

Το «Φέτος Τα Χριστούγεννα», που κυκλοφορεί από την Panik Records, είναι ένα γιορτινό τραγούδι αλλιώτικο από τα άλλα, γεμάτο με το ξεχωριστό και έντονο groove του FY, ο οποίος γίνεται viral με κάθε του κυκλοφορία και συγκεντρώνει εκατομμύρια digital streams και YouTube views.

Ο FY δίνει το σύνθημα και... «Φέτος Τα Χριστούγεννα» μόλις απέκτησαν catchy beat και feel-good ενέργεια!

Βρείτε το «Φέτος Τα Χριστούγεννα» στις streaming υπηρεσίες: https://bfan.link/fetos-ta-xristougenna