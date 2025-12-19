Ο απόλυτος τελικός του GNTM 2025 είναι γεγονός!

Ύστερα από μήνες γεμάτους, μόδα, δοκιμασίες, αποχωρήσεις, πασαρέλες και φωτογραφίσεις με ιδιαίτερα κόνσεπτ, οι τέσσερις κορυφαίοι του GNTM 2025, έρχονται ένα βήμα πιο κοντά στον τίτλο, και η απόφαση ανήκει στο κοινό.

Η Ειρήνη, η Ξένια, ο Γιώργος και Ανέστης, έχουν φτάσει στην πηγή και καλούνται να αντιμετωπίσουν τρεις διαφορετικές – απαιτητικές δοκιμασίες, μέχρι τη στιγμή που θα αναδειχθεί ο ένας ή η μία που θα κατακτήσει τον τίτλο και τα έπαθλα.

Και τα τέσσερα μοντέλα, έχουν αποδείξει πως η θέληση και το πάθος είναι η κινητήριος δύναμή τους και είναι έτοιμοι να δώσουν «ψυχή και σώμα» σε μία μέρα – μαραθώνιο.

GNTM 2025 – Ο απόλυτος τελικός η πρώτη δοκιμασία και η πασαρέλα

Στο πλατό που θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός, περιμένουν με ανυπομονησία οι 15 φίλοι και συμπαίκτες τους που νωρίτερα στο παιχνίδι είχαν αποχωρήσει και σκοπός είναι να τους τονώσουν το ηθικό.

Όλοι τους μίλησαν με λόγια αγάπης για τις κοινές τους εμπειρίες ενώ αμέσως μετά η Ζεν με την Ηλιάνα υποδέχθηκαν και τα 19 μοντέλα – όπως την πρώτη φορά.

Η πρώτη δοκιμασία, φέρνει τα μοντέλα, ντυμένα με αστραφτερές δημιουργίες, να περπατήσουν στην πιο σημαντική πασαρέλα της καριέρας τους. Όλοι μαζί ανεβαίνουν για ένα θεαματικό catwalk, με τίτλο «Lampshades», ανάμεσα σε φωτεινά - ζωντανά γλυπτά υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής.

Και οι εκπλήξεις συνεχίζονται! Η πασαρέλα χωρίζεται σε τρεις διαφορετικές φάσεις μέσω των οποίων θα κριθεί το ποιοι θα παλέψουν για τη νίκη! Ένας αποχωρεί ακαριαία.

Κίνηση, χάρη, φινέτσα και σκηνική παρουσία: αυτά είναι τα στοιχεία που θα κρίνουν ποιοι θα συνεχίσουν.

Ένας όμως δεν θα συνεχίσει και η απόφαση θα είναι στα χέρια των κριτών.

