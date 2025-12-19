Απόψε στις 21:00 έρχεται ο μεγάλος τελικός του GNTM 2025.

Ο Μιχάλης και η Ραφαηλία, ήταν τα δύο πρόσωπα που αποχώρησαν από τον χθεσινό ημιτελικό του GNTM 2025, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο την τελική τετράδα του διαγωνισμού.

Ως εκ τούτου, ο Γιώργος, ο Ανέστης, η Ειρήνη και Άννα, είναι τα μοντέλα, που θα δώσουν «ψυχή και σώμα» στον σημερινό τελικό, ενώ επρόκειτο να έρθουν αντιμέτωποι με τρεις κρίσιμες και απαιτητικές δοκιμασίες.

Ποιος θα είναι εκείνος που θα κατακτήσει τον τίτλο και τα έπαθλα του διαγωνισμού;

GNTM 6: Ο Μιχάλης και η Ραφαηλία έχασαν το εισιτήριο για τον τελικό

Σήμερα λοιπόν, μόλις λίγες ώρες πριν από τον μεγάλο τελικό, τα δύο μοντέλα, βρέθηκαν καλεσμένοι στην εκπομπή «Breakfast@Star», όπου και παραχώρησαν μία αποκαλυπτική συνέντευξη σχετικά με τον διαγωνισμό και την αποχώρησή τους.

«Ήταν μία μοναδική εμπειρία, δεν το ζούμε κάθε μέρα, ζήσαμε μοναδικά πράγματα που δεν νομίζω ότι ως μοντέλα στην έξω ζωή θα περάσουμε τόσες δοκιμασίες και προσωπικά, κατάλαβα ότι έχω μία δύναμη μέσα μου που δεν την είχα αντιληφθεί», ανέφερε η Ραφαηλία μιλώντας για τον διαγωνισμό.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ο Μιχάλης με τη σειρά του ανέφερε: «Ήταν πάρα πολύ δύσκολο, ωστόσο η απειρία μου με έφτασε εκεί που με έφτασα και ευθύνεται για το ότι έφυγα. Αλλά, θεωρώ ότι αν είχα περισσότερη πείρα θα είχα φτάσει στον τελικό».

Αμέσως μετά στον αέρα της εκπομπής, προβλήθηκε το σχετικό απόσπασμα από την αποχώρηση της Πέμπτης, ενώ αναπόφευκτα προέκυψε η ερώτηση σχετικά με το αν υπάρχει όντως μεταξύ τους φλερτ. Έτσι η Ραφαηλία πρώτη απάντησε ως εξής: «Όχι, καμία σχέση, απλώς είμαστε πολύ καλοί φίλοι και υπήρχε η οικειότητα, για να κάνουμε και αυτό το ειρωνικό χιούμορ μεταξύ μας».

{https://exchange.glomex.com/video/v-df20vis4pwd5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Για το φιλί που μοιράστηκαν οι δύο της κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας αποχώρησης όπου τα μοντέλα έπρεπε να υποδυθούν το ερωτευμένο ζευγάρι στην πισίνα της βίλας, η Ραφαηλία, απάντησε: «Είναι ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι, οπότε κρίναμε ότι έπρεπε να παίξουμε διαφορετικά για να διασφαλίσουμε τη θέση μας στο διαγωνισμό», με τη σειρά του ωστόσο, ο Μιχάλης, πρόσθεσε: «Η αλήθεια είναι, πως με το που μας είπε η Ζεν ότι είμαστε ζευγάρι μαζί. Με το που κλείνουν οι κάμερες, μου λέει θα τα κάνουμε όλα…».

«Δεν υπήρχε σύνδεση μεταξύ μας μετά από αυτό. Ήταν καθαρά επαγγελματικό. Βρίσκομαι σε σχέση, είναι κουλ με τη ζωή μου. Του εξήγησε ότι ήταν επαγγελματικό…».

Για την μετέπειτα πορεία τους, ο Μιχάλης, σημείωσε ότι θέλει να ασχοληθεί με το επάγγελμα, ενώ η Ραφαηλία, πρόσθεσε πως την άλλαξε και ως χαρακτήρα.

«Βγήκα πολύ γεμάτη. Αν εξαιρέσεις το γεγονός ότι δεν γύρισα και με 50 χιλιάρικα, είμαι πολύ εντάξει…», είπε ηξ Ραφαηλία για την αποχώρησή της.

Ο Μιχάλης ωστόσο, εξέφρασε το αίσθημα της αδικίας: «Εγώ ξενέρωσα λίγο, γιατί ήμουν στο τσακ, ένιωσα και αδικημένος. Θα μπορούσα να είμαι εγώ στη θέση του Γιώργου. Δεν θεωρώ ότι είχε καλύτερη φωτογραφία από εμένα. Είχε σίγουρα καλύτερη πορεία, δεν μπορώ να το αναιρέσω αυτό… Και ο Ανέστης μου φάνηκε λίγο μαγκωμένος».

{https://exchange.glomex.com/video/v-df2199ow0sx5?integrationId=40599y14juihe6ly}