Απόψε στις 20:00, ένα απολαυστικό, εορταστικό επεισόδιο «Σόι Σου», γεμάτο ευτράπελα αλλά και συγκίνηση.

Το «Σόι Σου» έρχεται απόψε με ένα διπλό επεισόδιο που μυρίζει Χριστούγεννα.

Secret Santa

Ο Άρης έχει βαλθεί να τους τρελάνει όλους... έρχεται στην Ελλάδα, για τις γιορτές των Χριστουγέννων!

Ο Σάββας και η Λυδία πανικοβάλλονται: φέτος ήταν η σειρά των Χαμπέων. Ποιος θα αναλάβει να πει στον Βαγγέλη πως τελικά θα γιορτάσουν με τους Τριαντάφυλλους;

Ειδικά τώρα, που Βαγγέλης και Χαρούλα έχουν ενθουσιαστεί που επιτέλους θα κάνουν γιορτές όλοι οι Χαμπέοι μαζί!

Κι ενώ η Λυδία και ο Σάββας παλεύουν να τους το φέρουν με το μαλακό, τα σχέδια ανατρέπονται: η πολυαναμενόμενη επιστροφή του Άρη αναβάλλεται! Μόλις μάθει η Αλεξάνδρα τα κακά μαντάτα, αρχίζει να έχει τάσεις φυγής.

Τότε ο Άγιος Βασίλης ή καλύτερα η Λυδία, αποφασίζει να φέρει τους Χαμπέους στο σπίτι της, πριν προλάβει η Αλεξάνδρα να πάρει τους δρόμους. Κι αυτή θα είναι μόνο η πρώτη έκπληξη… γιατί αυτή τη μέρα, οι εκπλήξεις δεν θα έχουν τελειωμό!

Το θαύμα των Χριστουγέννων

Οι γιορτές μόνο ήρεμες δεν προ μηνύονται φέτος! Η Χαρά και ο Νάσος βρίσκονται στα πρόθυρα του χωρισμού… Η Αλεξάνδρα μετά βίας συγκρατείται να παραμείνει στο σπίτι της, το οποίο έχει πλημμυρίσει Χαμπέους!

Η Ειρήνη, που ήρθε από την Κομοτηνή για να κάνει γιορτές με την οικογένεια της, προσπαθεί να προσεγγίσει ερωτικά τον Μένιο, χωρίς επιτυχία και ο λόγος θα την αφήσει με το στόμα ανοιχτό. Ενώ η Μπέλα, θα ζήσει επιτέλους το χριστουγεννιάτικο θαύμα που τόσα χρόνια περίμενε.

Το μεγαλύτερο θαύμα, όμως απ’ όλα; Τριαντάφυλλοι και Χαμπέοι παρακάθονται στο ίδιο τραπέζι… και όχι μόνο δεν τσακώνονται, αλλά Χαμπέας και Αλεξάνδρα είναι πιο αγαπημένοι από ποτέ! Τι έχει συμβεί;

{https://www.youtube.com/watch?v=K3e0GpDyOXo}

«Το Σόι Σου» - Η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» τρύπωσε στα γυρίσματα

Η κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα» τρύπωσε στα γιορτινά γυρίσματα και ο Χάρης Χρονόπουλος μίλησε με τους πρωταγωνιστές.

Που θα κάνει Χριστούγεννα φέτος, το σόι; «Συνήθως στο τέλος κερδίζει η μανούλα», δηλώνει ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης και εύχεται υγεία και «να μη σταματάμε να ονειρευόμαστε, να προσπαθούμε να πετύχουμε τους στόχους μας και να δίνουμε χαρά».

Ο Σόλων Τσούνης πάντα έλεγε τα κάλαντα ως παιδί για να κερδίζει χρήματα και να παίρνει τα δώρα που ήθελε. Όσο για τη σειρά… «έχω αναλάβει φέτος τα Χριστούγεννα να πάω τα παιδιά για κάλαντα… θα γίνει το κλασικό μπέρδεμα του σογιού».

Η Ιωάννα Ασημακοπούλου και η Γωγώ Καρτσάνα, όπως μαθαίνουμε, δεν τρελαίνονται ούτε για μελομακάρονα ούτε για κουραμπιέδες, ενώ ο Μελέτης Ηλίας επιβεβαιώνει ότι «το ρεβεγιόν στο σόι θα είναι επεισοδιακό όπως πάντα.

Εμείς αφορμή ψάχνουμε για να δημιουργούνται επεισόδια, η συνύπαρξη Χαμπέων και Τριαντάφυλλων πάντα θα είναι επεισοδιακή.» Τα Χριστούγεννα «μου αρέσουν περισσότερο τώρα που έχουν μεγαλώσει τα παιδιά, γιατί βλέπεις τη χαρά να αποτυπώνεται στα πρόσωπά τους.»

Η Βάσω Λασκαράκη… «πάντα μας άρεσαν τα επεισόδια που ήταν θεματικά, τα ευχαριστιόμαστε, οπότε είναι μεγάλο πάρτι για εμάς».

Όπως λέει από μικρή τις άρεσαν οι γιορτές και γιορτάζουν σχεδόν πάντα στο δικό της σπίτι επειδή είναι και η ημέρα της γιορτής της.

{https://www.youtube.com/watch?v=CeEbz3I8C5c}