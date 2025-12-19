Τη Δευτέρα 22 και την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, έρχονται τα τελευταία επεισόδια του έτους για τη σειρά «Να μ’ αγαπάς».
Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, στις 20:00
Ο Άγγελος αποκαλύπτεται, η Φωτεινή ανησυχεί για τον Λευτέρη και η Ζωή έρχεται αντιμέτωπη με τον Θεόφιλο…
Ο Άγγελος αποκαλύπτει ποιος πραγματικά είναι στους εμβρόντητους Καλλιγά, το παρελθόν έρχεται στο φως και στα μάτια του σαστισμένου Ορφέα.
Η Άννα αναζητά ένα χέρι βοήθειας μέσα στο αρχοντικό αλλά μάταια.
Η Σοφία δοκιμάζει το πικρό ποτήρι που της προσφέρει ο Άγγελος.
Ο Χάρης εκμεταλλεύεται την ανησυχία της Κατερίνας προκειμένου να φτάσει εκεί που καιρό προσπαθεί. Η Φωτεινή αρχίζει να ανησυχεί με την απουσία του Λευτέρη, όμως η κυρα-Λένη την καθησυχάζει.
Η Ζωή οδηγείται σε μια οδυνηρή μα αναγκαία αναμέτρηση με τη Νικαίτη. Ο Άγγελος έχει μία ακόμα έκπληξη για Θεόφιλο και Ορφέα δείχνοντας τους πως από δω κι εμπρός ο πόλεμος θα είναι αμείλικτος.
Ο Ευριπίδης θα σταθεί ασπίδα για την Ζωή στη νέα προσπάθεια του Θεόφιλου εναντίον της.
Ένα λάθος του Άγγελου ταράζει τη Φωτεινή.
{https://www.youtube.com/watch?v=R_mxGlrqcu8}
Τρίτη 23 Δεκεμβρίου, στις 20:00
Η Νικαίτη επιστρέφει στο σπίτι και η Φωτεινή πυροβολεί τον Ορφέα…
Η Νικαίτη δέχεται μια αναπάντεχη επίσκεψη από τον Θεόφιλο που της ζητά να γυρίσει στο σπίτι.
Η Ζωή δεν εγκρίνει την απόφαση της μητέρας της, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Απελπισμένα η Άννα αναζητά μια βοήθεια από τους υπηρέτες, αλλά δε τη βρίσκει.
Η Σοφία υποδέχεται την Νικαίτη εχθρικά και απειλεί τον Θεόφιλο. Οι ερωτικές περιπτύξεις του Χάρη και της Κατερίνας δεν εξελίσσονται σύμφωνα με το σχέδιο.
Ο Άγγελος μάταια προσπαθεί να κρύψει την αλήθεια από τη Φωτεινή. Όταν εκείνη βλέπει την κατάσταση του Λευτέρη εξαγριώνεται. Συναντά τον Ορφέα και τον πυροβολεί.