«Πολλές φορές ήταν σαν να έχω δύο πατεράδες...», είπε ο εγγονός του Διονύση Σαββόπουλου.

Μόλις δύο μήνες έχουν περάσει από όταν ο Διονύσης Σαββόπουλος έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών, αφήνοντας πίσω του μία σπουδαία μουσική - καλλιτεχνική κληρονομιά.

Αν και ο σπουδαίος τραγουδοποιός ξεχώρισε για τις δημιουργίες του, φεύγοντας, άφησε πίσω του την οικογένειά του, τη σύζυγο και τα εγγόνια του, ενώ ο συνονόματος του, Διονύσης Σαββόπουλος, μίλησε και στην εκπομπή «Πρωταγωνιστές» και το Σταύρο Θεοδωράκη, συγκινώντας με τις αναμνήσεις από τον παππού του.

Ο νεαρός Διονύσης Σαββόπουλος λοιπόν, τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 18 Δεκεμβρίου, μίλησε στους «Πρωταγωνιστές» για τα βιώματα και το βάρος που φέρει το όνομά του, ενώ με ιδιαίτερη συγκίνηση αναφέρεται σε στιγμές από τη ζωή του και τον παππού του.

Ο εγγονός του Διονύση Σαββόπουλου μοιράζεται τις αναμνήσεις του από τον παππού του

Αρχικά λοιπόν, ο συνονόματος εγγονός του, αναφέρθηκε στο «βάρος» του ονόματός του, σημειώνοντας πως πλέον δεν τον επηρεάζει στον ίδιο βαθμό: «Στο Δημοτικό δεν ένιωθα κάποιο βάρος για το όνομά μου. Ήταν περισσότερο χαρά… Μεγαλώνοντας ξεκίνησε να με επηρεάζει λίγο. Είχα μια υποσυνείδητη ανάγκη να γίνω κάτι. Αυτή την ανάγκη σε μεγάλο βαθμό για κάποια χρόνια την απέδιδα στον παππού μου. Πλέον δε θα πω ότι με επηρεάζει. Ο παππούς μου όταν μεγάλωσα μου είπε να μην έχω κάποιο βάρος λόγω του ονόματός μου και απλά να κάνω αυτό που αγαπάω και να είμαι ο εαυτός μου. Και αυτό κάνω».

Με συγκίνηση, αναφέρεται στην αγάπη που εξέλαβε από τον παππού του, αναφέροντας πως ορισμένες φορές ήταν σαν να έχει δύο πατεράδες. Μάλιστα, μοιράστηκε τη σκέψη του σχετικά με το γεγονός πως ο παππούς του στα πρόσωπα των εγγονιών του, προσπαθούσε να επιδιορθώσει ορισμένα λάθη του, ως πατέρας: «Με εμένα και τον αδελφό μου, τα εγγόνια του, προσπάθησε να διορθώσει τα λάθη που έκανε με τα παιδιά του. Είναι σαν να μου έδωσε λίγη παραπάνω αγάπη ως παππούς. Πολλές φορές ήταν σαν να έχω δυο πατεράδες…».

Μεταξύ άλλων ωστόσο, αναφέρθηκε και στα τελευταία γενέθλια του Διονύση Σαββόπουλου: «Πέρυσι, γύρισα για μια εβδομάδα από το εξωτερικό για τα γενέθλιά του, πάλι καλά που το έκανα… Είναι τα τελευταία γενέθλια που γιορτάσαμε μαζί. Ακόμα μαζί μας τον νιώθω βέβαια και ας μη τον βλέπω… Στο νοσοκομείο δεν τον είδα ποτέ εγώ…».

