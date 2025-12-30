Όσα ανέφερε η Άννα Φόνσου στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno».

Στην κάμερα της εκπομπής «Buongiorno», μίλησε η Άννα Φόνσου όπου και μοιράστηκες τις σκέψεις της για τον ερχομό του νέου έτους, ενώ εστίασε και στα πιο δύσκολα Χριστούγεννα που είχε περάσει ως παιδί.

Σύμφωνα με το απόσπασμα που προβλήθηκε σήμερα στον αέρα της εκπομπής, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, η ηθοποιός μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο «Σπίτι ηθοποιού» και στο παράπονο που έχει από τους συναδέλφους της, ενώ έκανε και μία ιδιαίτερη αφιέρωση στον Διονύση Σαββόπουλο, ο οποίος τον Οκτώβριο του 2025, έφυγε από τη ζωή.

Όταν λοιπόν η ηθοποιός ρωτήθηκε σχετικά με την χρονιά που φεύγει ανταποκρίθηκε: «Να φύγει αυτή η χρονιά, μπας και βρούμε το χαμόγελό μας εμείς οι Έλληνες.

Τα τελευταία χρόνια που κάνω Χριστούγεννα μαζί με τους συναδέλφους μου, νιώθω πολύ ευτυχισμένη – πόσο μάλλον την Πρωτοχρονιά. Οι συνάδελφοι δεν αισθάνονται μοναξιά, αισθάνονται ότι εδώ είναι το σπίτι τους… Αυτή είναι η μεγαλύτερη ικανοποίηση».

Με αφορμή αυτή την τοποθέτηση, η Άννα Φόνσου μίλησε για τα όνειρά της για το «Σπίτι του Ηθοποιού», ενώ έκανε και μία ειδική αφιέρωση στον Διονύση Σαββόπουλο: «Ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Γι’ αυτό βγάλαμε ένα λεύκωμα αφιερωμένο στον Διονύση Σαββόπουλο και στην οικογένειά του. Αυτό το λεύκωμα είναι το μόνο εισόδημα που έχουμε. Παλιά είχαμε ένα εξαώροφο, τώρα πλέον έχουμε δύο... Αυτό που έχω κάνει πρέπει να το αγαπήσουν όλοι… Είναι αφιερωμένο στους Έλληνες ηθοποιούς αυτό το σπίτι… δεν πρέπει να έρχονται μόνο στα εγκαίνια και να μην ξανά έρχονται…».

Σε δεύτερο χρόνο ωστόσο, αποκάλυψε και το μεγάλο της παράπονο, εστιάζοντας πως πολλοί συνάδελφοι δεν έχουν επισκεφθεί το «Σπίτι του Ηθοποιού»: «Το παράπονό μου είναι ότι κάναμε το «Σπίτι του Ηθοποιού», έδωσα τη ζωή μου όλη και τα λεφτά μου, και υπάρχουν ηθοποιοί που δεν έχουν έρθει να το δουν».

