Η ταινία «Καποδίστριας» του Γιάννη Σμαραγδή, έχει ήδη γνωρίσει μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό, με την πρεμιέρα να πραγματοποιείται ανήμερα των Χριστουγέννων.

Σήμερα λοιπόν, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, μέσα από το ρεπορτάζ της εκπομπής «Το ‘χουμε», ο σκηνοθέτης, μίλησε για τους λόγους που δημιούργησε την ταινία, εξηγώντας πως η ταινία έγινε για να μεταφέρει τις δικές του αλήθειες.

Όπως αναφέρει και η δημοσιογράφος, οι αντιδράσεις για την ταινία, είναι αλλεπάλληλες, με άλλους να εστιάζουν στα αισθητικά κριτήρια και την αντικειμενικότητα των γεγονότων.

Αρχικά λοιπόν ο σκηνοθέτης, τόνισε: «Όταν οι θεατές ενδιαφέρονται και προσέρχονται είναι μία ικανοποίηση ότι ο λόγος για τον οποίο έκανες την ταινία επετεύχθη».

Αμέσως μετά, η δημοσιογράφος της εκπομπής διερωτήθηκε: «Εσείς για ποιον λόγο κάνατε αυτή την ταινία;», με τον Γιάννη Σμαραγδή να αναφέρει:

«Για να πω τις αλήθειες μου. Να μιλήσω δηλαδή για το μεγάλο αυτό πρόσωπο που είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας ο οποίος ενώ είναι ένα πρόσωπο του παρελθόντος, είναι ένα πρόσωπο – και φάρος συγχρόνως – του μέλλοντος. Νομίζω ότι περίμενε ο κόσμος ένα έργο που να του δώσει δύναμη για να σταθεί και να έχει μία σοβαρή προοπτική για το μέλλον. Έστειλα αγάπη και επέστρεψε η αγάπη πολλαπλασιασμένη».

Όπως μάλιστα αναφέρεται στην εκπομπή, ο «Καποδίστριας» του Ιωάννη Σμαραγδή, έχει κόψει ήδη περισσότερα από 144.000 εισιτήρια.

«Εγώ δεν μετράω εισιτήρια. Το μέγεθος που μετράω είναι πόσο βγαίνουν οι άνθρωποι μέσα από αυτήν την ταινία γεμάτοι. Είτε είναι δέκα άνθρωποι είτε είναι ένα εκατομμύριο. Αυτό με ενδιαφέρει εμένα, δεν με ενδιαφέρουν τα εισιτήρια», τόνισε σε άλλο σημείο ο Γιάννης Σμαραγδής.

Μέσω του ρεπορτάζ, αναφέρθηκαν και ορισμένα από τα σχόλια των κριτικών, τα οποία στάθηκαν αφορμή για την επόμενη ερώτηση της δημοσιογράφου: «Γιατί θα λέγατε ότι υπάρχει αυτός ο «πόλεμος» απέναντί σας;»

«Εγώ είμαι πατριώτης δηλαδή θεωρώ πάνω από την ύπαρξη μου την πατρίδα. Πατριώτης ήταν και ο Καποδίστριας. Είχε βάλει τον εαυτό του πάνω από την πατρίδα και θυσιάστηκε γι’ αυτήν. Δεν τον απασχολούσαν αν θα τον δολοφονούσαν ή όχι. Έτσι και εγώ, υπηρετώ την πατρίδα μου που είναι πάνω από ‘μένα. Σε αυτά η ταινία προσπαθεί να ρίξει λίγο φως παραπάνω μήπως και ξυπνήσει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν μπει στο λάθος ποτάμι… Ο Καποδίστριας είναι το καλύτερο κομμάτι του εαυτού μας. Δεν θέλουμε να συνομιλήσουμε με το καλύτερο κομμάτι του εαυτού μας; Εάν δεν θέλουμε – και η πλειοψηφία είναι προς αυτή την κατεύθυνση – η Ελλάδα δεν θα συνέλθει ποτέ», απάντησε χαρακτηριστικά.

