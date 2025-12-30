Ο Ανέστης, από το GNTM 6, καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4».

Καλεσμένος στην εκπομπή «Στούντιο 4»της ΕΡΤ, βρέθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 30 Δεκεμβρίου, ο Ανέστης Τεντέσκι, ένας από τους τρεις φιναλίστ του φετινού, ανανεωμένου και απαιτητικού GNTM.

Ο Ανέστης, ξεχώρισε ανάμεσα στα επίδοξα μοντέλα, τόσο για την εξωτερική του εμφάνιση, όσο και για τον έντονο λόγο του και τον ανταγωνισμό του μέσα στο σπίτι του GNTM, ενώ κατάφερε μαζί με το Γιώργο και την Ξένια να βρεθούν στο βάθρο των νικητών.

Έχοντας κάνει άλματα στην πορεία του, κατέκτησε αρκετές φορές τον τίτλο της καλύτερης φωτογραφίας, κατακτώντας την δουλειά, ωστόσο, όπως τόνισε, έχει σκοπό να αφιερωθεί στις σπουδές του, στο κομμάτι της ιατρικής, χωρίς να αποχαιρετήσει το όνειρο του μόντελιγκ.

Ανέστης Τεντέσκι: Ένας από τους τρεις φιναλίστ του GNTM 6

Στο πλατό της εκπομπής, υποδέχθηκαν οι οικοδεσπότες του, Νάνσυ Ζαμπέτογλου και Θανάσης Αναγνωστόπουλος, με τους οποίους ξεκίνησε ευθύς αμέσως να μοιράζεται την εμπειρία του από το GNTM: «Υπήρχε προβολή από όλο αυτό. Η ζωή μου δεν έχει αλλάξει ιδιαίτερα να πω την αλήθεια από όλο αυτό. Δεν το ζούσα και πολύ έντονα, όσο παιζόντουσαν τα επεισόδια, εγώ ήμουν στο Παρίσι, εκεί ζω, οπότε δεν ένιωθα διαφορά», ανέφερε αρχικά ο Ανέστης ενώ αμέσως μετά εξήγησε πως βρίσκεται στο 5ο έτος των σπουδών του στην ιατρική, στην πόλη του φωτός.

«Το καλό ήταν ότι τα γυρίσματα είχαν τελειώσει το καλοκαίρι, οπότε εμένα όλο αυτό μου επέτρεπε να συνεχίσω τις σπουδές μου. Τώρα, το μόντελγκ, το συνδυάζω με την ιατρική με έναν προγραμματισμό πολύ σωστό, έχω πολύ σκληρό πρόγραμμα… Κάθε γιορτές είμαι εδώ να δω την οικογένειά μου. Με τον αδερφό μου μας μπερδεύουν πολλές φορές για δίδυμους. Είμαστε πολύ αγαπημένοι».

Παράλληλα, σχολίασε το ποιο είναι τελικά το όνειρό του ανάμεσα στην ιατρική και το μόντελιγκ: «Σαν άτομο εμένα μου αρέσουν τα πάντα… θέλω να κάνω λίγο από όλα. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι σπουδές μου, το μόντελιγκ, η φωτογραφία…», είπε χαρακτηριστικά και αμέσως μετά εστίασε στον τρόπο με τον οποίο ασχολείται με τις σπουδές του.

Σε δεύτερο χρόνο, ο Ανέστης, απάντησε στα ερωτήματα σχετικά με την εξωτερική του εμφάνιση, εξηγώντας πως οι γονείς του, είχαν εστιάσει περισσότερο στις σπουδές και την εκπαίδευση παρά στην ομορφιά: «Πολλές φορές κρίνουμε από την εμφάνιση που θεωρώ ότι είναι λάθος, το κάνω και εγώ. Μεγάλωσα όμως σε ένα σπίτι, που οι γονείς μου δεν ασχολήθηκαν ποτέ σε αυτό. Άκουγα σχόλια για την εμφάνιση, αλλά εστίασαν στην μόρφωση… Δεν είναι κουραστικό να ακούω σχόλια, σε όλους αρέσουν τα κομπλιμέντα…».

Με αφορμή μάλιστα τη συζήτηση, αποκάλυψε και τον τρόπο με τον οποίο έλαβε μέρος στου διαγωνισμό του GNTM: «Το ξέρεις ότι θα κριθείς στο παιχνίδι για την εμφάνιση… Εμένα με προσεγγίσανε, δεν ήξερα ότι θα ξανά γίνει.. Με είδαν έξω, μου έστειλαν μήνυμα να πάρω μέρος. Τους είπα «εγώ σπουδάζω, τα χρονικά μου περιθώρια είναι συγκεκριμένα». Μου είπαν ότι θα είναι σύντομα τα γυρίσματα και σκέφτηκα μήπως ήταν γραφτό. Το ‘πα και στον αδερφό μου και είπαμε να κάνουμε μαζί αυτή την τρέλα».

«Έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα. Πολύ υποστηρικτικά. Θεωρώ ότι είναι αναμενόμενο σε ένα σπίτι που είσαι εγκλεισμό… να επικεντρώνεσαι και όλα τα συναισθήματα να είναι πιο έντονα… Έκανα φίλους στο παιχνίδι, αλλά δεν μπήκα γι’ αυτό…».