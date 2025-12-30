Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή για την απάντηση που έδωσε η Κατερίνα Καινούργιου στο unfollow της Μαίρης Συνατσάκη.

Την Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, η Κατερίνα Καινούργιου, θέλησε μέσω της εκπομπής της, «Super Κατερίνα», να δώσει τη δική της απάντηση και οπτική ως προς τον λόγο για τον οποίο η Μαίρη Συνατσάκη, είχε επιλέξει να την κάνει unfollow πριν από 3,5 χρόνια, ενώ σήμερα, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, έθεσε το δικό της σχόλιο.

Αφορμή για την εν λόγω «αντιπαράθεση», είχε σταθεί ένα ρεπορτάζ που προβλήθηκε στον «αέρα» της εκπομπής της παρουσιάστριας, όταν η Μαίρη Συνατσάκη ήταν ακόμη έγκυος, όπου καλούσε τους πρώην συντρόφους της YouTuber να εκφράσουν την άποψή τους σχετικά με την εγκυμοσύνη της.

Έτσι, εχθές, η Κατερίνα Καινούργιου, κατέστησε σαφές, πως δεν γνώριζε το περιεχόμενο του σχετικού ρεπορτάζ, ωστόσο διευκρίνισε πως την στενοχώρησε η χρονική περίοδος που το θέμα ήρθε εκ νέου στη δημοσιότητα.

«Είχε δίκιο η Μαίρη, πραγματικά ήταν ό,τι πιο άβολο έχει γίνει. Θυμάμαι τον εαυτό μου να παίζει το συγκεκριμένο βίντεο - πάνε 3,5 χρόνια αν δεν κάνω λάθος - και να παθαίνω σοκ. Ένας παρουσιαστής φέρει την ευθύνη της εκπομπής, ειδικά όταν είναι ο κεντρικός παρουσιαστής. Από εκεί και πέρα όμως, επειδή τότε υπήρχε μια άλλη κατάσταση από αυτή που υπάρχει τώρα, δεν είχα τόσο πολύ την επιμέλεια της εκπομπής…», είπε αρχικά η Κατερίνα Καινούργιου και λίγο αργότερα ολοκλήρωσε λέγοντας:

«Τώρα που είμαι κι εγώ στον 6ο μήνα της εγκυμοσύνης μου κι έχεις νιώσει να σε στεναχωρούν αφού κι εγώ το είχα κάνει, για ποιο λόγο να βγεις τώρα στον Fipster να το θυμίσεις και να κάνεις κάτι τέτοιο; Για εμένα αυτό είναι πολύ χειρότερο. Αυτή είναι η άποψή μου. Από εκεί και πέρα αν έκρινε ότι αυτή είναι η κατάλληλη στιγμή για να «χτυπήσει» εμένα, δικαίωμά της. Ήξερε την κατάσταση, ότι για κάποια θέματα μπορεί να μην αποφασίζω εγώ. Γιατί το κάνεις τώρα;».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfaks2oc0o6h?integrationId=40599y14juihe6ly}

Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή για Καινούργιου – Συνατσάκη

Στο σήμερα ωστόσο, Τρίτη 30 Δεκεμβρίου, η Σταματίνα Τσιμτσιλή, κατά τη διάρκεια της δικής της εκπομπής, «Happy Day», σχολίασε την απάντηση της Κατερίνας Καινούργιου στην αποκάλυψη της Μαίρης Συνατσάκη για το unfollow.

Έτσι, η παρουσιάστρια έκανε σαφές πως μία επαγγελματίας με την πείρα και την πορεία της Κατερίνας Καινούργιου, θα έπρεπε να είναι ενήμερη σχετικά με τα θέματα που προβάλλονται στον «αέρα» της εκπομπής: «Νομίζω ότι είναι η εγκυμοσύνη που είσαι λίγο πιο ευαίσθητη. Σε αυτό εγώ έχω μια διαφωνία με την Κατερίνα ως προς τι. Όταν είσαι μια παρουσιάστρια με την εμπειρία και τη διαδρομή της Κατερίνας, ακόμα κι αν δεν είχες καμία ενημέρωση για το τι παίζεται στην εκπομπή σου, δεν χρειάζεται να το πεις. Το ότι η εκπομπή της είναι διαφορετική φέτος σε σχέση με πέρυσι, είναι κάτι που το είπε και ο Τσουρός στο σχόλιό του, είναι κάτι που στα μάτια των συναδέλφων φαίνεται, ότι έχει τελείως διαφορετικό τρόπο προσέγγισης σε όλα τα θέματα».

«Και η ίδια δεν μπλέκεται και σε λόγια, σε απαντήσεις, σε ανταπαντήσεις. Και δεν νομίζω ότι αυτό έχει να κάνει μόνο με την εγκυμοσύνη της. Είναι το στήσιμο της εκπομπής. Αλλά από κει και πέρα, όταν κάτι παίζεται στην εκπομπή σου, ακόμα κι αν εκτεθείς μία φορά και δεν το ξέρεις, μετά απαιτείς. Και λες, δηλαδή αν εμένα μια φορά η Μαίρη δεν μου έχει τους τίτλους για ένα βίντεο και δω ότι είναι κάτι στον αέρα που δεν μου αρέσει, θα της πω «Μαίρη μου, την άλλη φορά θέλω να ξέρω». Θέλω να δω».

«Ακούω αυτό που λέει η Κατερίνα, σου λέω, στο κομμάτι αυτό με τη σκαλέτα έχω αυτή τη διαφωνία, γιατί όταν είμαστε επαγγελματίες και βάζουμε την υπογραφή μας κάπου, οφείλουμε να ξέρουμε τι είναι αυτό. Αλλά συμφωνώ με την Κατερίνα ότι και η Μαίρη δίνει συνέντευξη, συχνά θα μπορούσε να το πει σε μια άλλη χρονική στιγμή», είπε η Σταματίνα Τσιμτσιλή και ολοκλήρωσε λέγοντας:

«Το Κατερινάκι μας είναι στην πιο ωραία φάση της ζωής της, και νομίζω ότι όντως λίγο και οι ορμόνες, λίγο και η εγκυμοσύνη την έκαναν να στεναχωρηθεί περισσότερο. Καλά έκανε και υπερασπίστηκε τον εαυτό της και είπε ότι θα μπορούσε να το θυμίσει σε μια άλλη χρονική στιγμή, δεν διαφωνώ. Στο κομμάτι της εκπομπής σου λέω, θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρο στα μάτια και των συναδέλφων και των τηλεκριτικών και των τηλεθεατών ότι φέτος έχει μια διαφορετική προσέγγιση σε όλα τα θέματα».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfbdbo7dejpl?integrationId=40599y14juihe6ly}