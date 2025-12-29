Οι φωτογραφίες της Ιωάννας Τούνη με τον γιο της κάτω από τον πύργο του Eiffel.

Σε ένα ταξίδι – «αστραπή» βρέθηκε η Ιωάννα Τούνη, αγκαλιά με τον γιο της Πάρη λίγο πριν τον ερχομό του νέου έτους και την Πρωτοχρονιά.

Συγκεκριμένα, η γνωστή influencer, παρέα με το γιο της, ταξίδεψε μέχρι το Παρίσι, την πόλη του φωτός, ενώ όπως αποκάλυψε, ο Πάρης αναμένεται να περάσει την Πρωτοχρονιά μαζί με τον μπαμπά του, Δημήτρη Αλεξάνδρου.

Λίγες ώρες πριν από το ταξίδι της, η Ιωάννα Τούνη, δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου και αποκάλυψε πως θα έλειπε μόλις για δύο ημέρες: «Καλημέρα συμπεθέρα μου… Φτιάχνω πράγματα, γιατί φεύγω ταξίδι για 2 μερούλες μαζί με τον Παρούλη και Στέφανο… Και επειδή γυρίζουμε ανταπόκριση Αθήνα, ώστε να αφήσω το Πάρη Πρωτοχρονιά στον μπαμπά του… Δεν πήρα βαλίτσα για να προλάβω την επόμενη πτήση άλλης εταιρίας για Θεσσαλονίκη… Να δω που θα βάλω πάνες, μπουφάν και όλα τα τσιμπράγκαλα!», έγραψε χαρακτηριστικά στο βίντεο – story, που δημοσίευσε νωρίτερα.

Λίγες ώρες αργότερα ωστόσο, η Ιωάννα Τούνη, δημοσίευσε μερικά από τα στιγμιότυπα με τον γιο της στο Παρίσι, κάτω από τον Πύργο του Eiffel. Βίντεο όπου χορεύουν μαζί και φωτογραφίες που ποζάρουν αγκαλιά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Time & places with #Πάρης», έγραψε στη λεζάντα της δημοσίευσής της.

{https://www.instagram.com/p/DS2zYsBCMEF/?hl=el&img_index=1}