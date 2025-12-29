Μετά τον Jay-Z και η Beyonce έγινε δισεκατομμυριούχος.

Το πλούσιο «βιογραφικό» της Beyonce απέκτησε νέα προσθήκη: Πλέον η Queen Bey είναι δισεκατομμυριούχος, σύμφωνα με το Forbes.

Η 44χρονη μπήκε σε ένα ιδιαίτερα κλειστό «κλαμπ». Μόνο πέντε μουσικοί έχουν γίνει δισεκατομμυριούχοι. Ένας από αυτούς είναι και ο σύζυγός της, Jay-Z. Η περιουσία του, σύμφωνα με το Forbes, είναι 2,5 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ τα άλλα μέλη αυτής της μικρής «ομάδας» είναι η Τέιλορ Σουίφτ (1,6 δισ.), ο Μπρους Σπρίνγκστιν (1,2 δισ.) και η Rihanna (1 δισ.).

Για κάποια άλλη, η παγκόσμια περιοδεία «The Renaissance» το 2023 με κέρδη σχεδόν 600 εκατ. δολάρια, θα αποτελούσε το απόγειο της καριέρας της. Αλλά η Beyonce συνέχισε ακάθεκτη. Ακολούθησε το πρώτο κάντρι άλμπουμ της, το Cowboy Carter, που της άνοιξε νέες εμπορικές ευκαιρίες, η εμφάνιση στο ημίχρονο χριστουγεννιάτικου ματς του NFL το 2024 και η νέα περιοδεία, που ήταν εκείνη με τα μεγαλύτερα έσοδα φέτος. Όλα αυτά, την έκαναν δισεκατομμυριούχο.

Άρχισε να χτίζει την επιχειρηματική αυτοκρατορία της το 2010, όταν ίδρυσε την Parkwood Entertainment αναλαμβάνοντας τον έλεγχο σχεδόν κάθε πτυχής της καριέρας της. Έως τώρα, μάνατζερ της ήταν ο πατέρας της. Η εταιρεία της διαχειρίζεται την καριέρα της και κάνει την παραγωγή για τη μουσική, τα ντοκιμαντέρ και τις συναυλίες της.

«Όταν αποφάσισα να μανατζάρω τον εαυτό μου, ήταν σημαντικό ότι δεν πήγα σε κάποια μεγάλη εταιρεία. Ένιωσα ότι ήθελα να ακολουθήσω τα βήματα της Madonna, να έχω τη δική μου αυτοκρατορία και να δείξω σε άλλες γυναίκες πως όταν φτάσεις σε αυτό το σημείο στην καριέρα σου, δεν χρειάζεται να υπογράψεις με κάποιον άλλο και να μοιραστείς τα χρήματα και την επιτυχία σου, το κάνεις μόνη σου», είχε δηλώσει το 2013.

Αν και επέκτεινε την επιχειρηματική αυτοκρατορία της μεταξύ άλλων σε σειρά περιποίησης μαλλιών (Cécred), ουίσκι (SirDavis) και σειρά ρούχων (Ivy Park, που σταμάτησε το 2024), το μεγαλύτερο μέρος της προσωπικής περιουσία της προέρχεται από τη μουσική της, καθώς η Beyonce έχει τον έλεγχο των δικαιωμάτων του εξαιρετικά πολύτιμου καταλόγου της και κερδίζει τεράστιο εισόδημα από τις παγκόσμιες περιοδείες της.

H Cowboy Carter Tour απέφερε πάνω από 400 εκατομμύρια δολάρια από πωλήσεις εισιτηρίων, σύμφωνα με την Pollastar. Σε αυτά προστέθηκαν 50 εκατ. από εμπορεύματα που πωλήθηκαν στις συναυλίες, με βάση εκτιμήσεις του Forbes. Και επειδή η Parkwood ήταν η εταιρεία παραγωγής, η Beyonce ήταν σε θέση να εξασφαλίσει υψηλότερα περιθώρια κέρδους.

Με τα κέρδη της από την περιοδεία, σε συνδυασμό με τα έσοδα από τον μουσικό κατάλογό της και τις χορηγίες της, το Forbes εκτιμά ότι η Beyonce έβγαλε 148 εκατομμύρια δολάρια, προ φόρων, φέτος, δηλαδή ήταν η τρίτη πιο ακριβοπληρωμένη μουσικός παγκοσμίως.