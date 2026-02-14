Ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο ρομαντικές στιγμές, αποκριάτικες παρελάσεις και βόλτες στα μουσεία.

Αυτό το Σαββατοκύριακο (14 και 15 Φεβρουαρίου), μπορείς να κάνεις στην Αθήνα, ό,τι τραβάει η όρεξή σου. Από ρομαντικούς περιπάτους με το ταίρι σου στο Love Round που πραγματοποιεί το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος την ημέρα του Αγίου Βελεντίνου, μέχρι ξεφάντωμα σε αποκριάτικα πάρτι και καρναβαλικές παρελάσεις σε διάφορα σημεία της πόλης.

Επίσης, είναι ιδανική ευκαιρία για μια επίσκεψη στην Ακρόπολη ή σε κάποιο από τα μουσεία και τους αρχαιολογικούς χώρους της Αθήνας, καθώς την Κυριακή (15/02) η είσοδος θα είναι δωρεάν για όλους.

Απόκριες στην Αθήνα

Οι γειτονιές της Αθήνας βρίσκονται σε ρυθμό και παλμό αποκριών και καρναβαλιού, με το παραδοσιακό γαϊτανάκι να απλώνεται σε πλατείες, δρόμους και χώρους πολιτισμού στις επτά δημοτικές κοινότητες.

Το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου (11:00) θα πραγματοποιηθεί παρέλαση από αποκριάτικα μπουλούκια και αναπαράσταση εθίμων της Αποκριάς με δρώμενα και χορούς από διάφορες περιοχές της Ελλάδας στην πλατεία Μοναστηρακίου (Πλατεία Κοτζιά - Αιόλου - Πανδρόσου - πλατεία Καπνικαρέας - Αδριανού - σταθμός ΗΣΑΠ Θησείου - πλατεία Μοναστηρακίου).

Τα παιδιά δίνουν το καθιερωμένο ραντεβού τους στο Ζάππειο, την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, στις 11:00, όπου θα ξεφαντώσουν στην πιο πολύχρωμη αποκριάτικη γιορτή, «Το καρναβάλι του κόσμου», με πολλή μουσική, χορό, ξυλοπόδαρους, παιχνίδια, face painting, μπαλονοκατασκευές, κινέζικο δράκο και πολλές εκπλήξεις.

Επίσης, την Κυριακή 15/02 στις 11:00 γιορτάζουμε το Βοτανικιώτικο Καρναβάλι μαζί με φορείς, κατοίκους και φίλους του Βοτανικού. Συμμετέχουν οι Μορφές Έκφρασης που θα μας ξεσηκώσουν παρελαύνοντας με νταούλια, κιθάρες, κλαρίνο και γκάιντα, για µια Αποκριά όπως παλιά (Πέτρινο - Σπύρου Πάτση - πλατεία Βοτανικού).

Δείτε εδώ περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των αποκριάτικων εκδηλώσεων.

Love Round, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος

Την πιο ρομαντική βραδιά του χρόνου, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου, το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) διοργανώνει το Love Round, μια ξεχωριστή εμπειρία γεμάτη αγάπη, ρυθμό και κίνηση.

Το Love Round δεν είναι ένας συνηθισμένος αγώνας δρόμου, είναι μια γιορτή αγάπης χωρίς αγωνιστικό χαρακτήρα, στην οποία όλες και όλοι μπορούν να τρέξουν ή να περπατήσουν ελεύθερα γύρω από το Κανάλι με όποια/ον/ο αγαπούν.

Από τις 17.30, η μουσική δίνει τον ρυθμό -από disco των ‘70s και pop των ‘80s, μέχρι σύγχρονες dance μελωδίες- και δημιουργεί την ιδανική ατμόσφαιρα για την πιο χορευτική βόλτα της χρονιάς.

Δωρεάν είσοδος σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους

Την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026, η είσοδος σε αρχαιολογικούς χώρους, μουσεία και μνημεία που υπάγονται στο Δημόσιο θα είναι ελεύθερη για όλους.

Σημειώνεται ότι η είσοδος στους αρχαιολογικούς χώρους, τα μνημεία και τα μουσεία (που ανήκουν στο Υπουργείο Πολιτισμού) είναι δωρεάν, δηλαδή γίνεται χωρίς την καταβολή αντιτίμου, την πρώτη και τρίτη Κυριακή κάθε μήνα από 1η Νοεμβρίου έως 31η Μαρτίου εκάστου έτους.

Απόκριες σε Μοσχάτο, Νίκαια, Περιστέρι, Ηλιούπολη

Την Κυριακή, 15 Φεβρουαρίου 2026, στις 14.00, στη Λ. Μακρυγιάννη στο Μοσχάτο θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη καθιερωμένη παρέλαση με παρουσιαστές την Ελενη Χατζίδου και τον Ετεοκλή Παύλου. Μετά το τέλος της μεγάλης παρέλασης, στις 16.00 θα ακολουθήσει συναυλία με την Αναστασία, αλλά και το Colour Day Festival που για άλλη μία χρονιά θα δώσει χρώμα στη γιορτή. Επίσης, το βράδυ του Σαββάτου (στις 20.00) θα προηγηθεί 60s αποκριάτικο πάρτι με την Μπέσσυ Αργυράκη και τον Λάκη Τζορντανέλλι (Αμφιέθατρο Νίκος Τεμπονέρας, Ταύρος).

Στη Νίκαια (οδός Βουρνόβα), μικροί και μεγάλοι θα παρακολουθήσουν την καρναβαλική παρέλαση που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 15/02 στις 12 το μεσημέρι.

Στο Περιστέρι (στο Εκθεσιακό Κέντρο), κάτοικοι και επισκέπτες θα διασκεδάσουν στη συναυλία της Ανδρομάχης, το Σάββατο 14 Φεβρουαρίου στις 19:00 (μαζί της η Αλεξάνδρα Μπουνάτσα) καθώς και στο αποκριάτικο πάρτι που θα γίνει την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 19:00 με τον DJ Δημήτρη Σαράντο.

Το καθιερωμένο Καρναβάλι Ηλιούπολης (Πλατεία Εθνικής Αντίστασης) θα πραγματοποιηθεί στις 15 Φεβρουαρίου 2026, με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων σε μια μεγάλη γιορτή. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει καλλιτεχνικές εμφανίσεις και δραστηριότητες για παιδιά και μεγάλους.

Love is in the Market, Δημοτική Αγορά Κυψέλης

Αγάπη, χειροποίητες δημιουργίες και μοναδικά δώρα γεμίζουν την καρδιά της πόλης για τρεις ολόκληρες μέρες! Πρόκειται για την πιο ρομαντική εμπειρία του χρόνου στο Valentine’s Pop-Up Market, με ξεχωριστούς δημιουργούς, γλυκές εκπλήξεις, μουσική και αγάπη παντού.



Παρασκευή 13 έως Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ώρες λειτουργίας: Παρ. & Σαβ. 09:00 – 21:00, Κυρ. 11:00 – 21:00 (Αίθριο).