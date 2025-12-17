Συνολικά 293 εκατ. δολάρια έβγαλαν οι 20 πιο ακριβοπληρωμένες αθλήτριες φέτος.

Η Κόκο Γκοφ είναι για δεύτερη διαδοχική χρονιά η πιο ακριβοπληρωμένη αθλήτρια στον κόσμο, παραμένοντας στην κορυφή της λίστας του Forbes που προδίδει το τεράστιο μισθολογικό χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών που επιμένει και στον χώρο του αθλητισμού.

Η 21χρονη Αμερικανίδα τενίστρια έβγαλε 33 εκατομμύρια δολάρια φέτος. Από αυτά, μόνο τα 8 εκατομμύρια ήταν από αμοιβές και πριμ για τις αθλητικές επιτυχίες της, σε μια σεζόν που κέρδισε τον δεύτερο τίτλο της σε Γκραν Σλαμ, κατακτώντας το Ρολάν Γκαρός. Τα υπόλοιπα 25 εκατομμύρια των απολαβών της προήλθαν από χορηγίες και άλλες συνεργασίες.

Το τένις κυριαρχεί στη λίστα, αλλά και την κορυφή της. Δεύτερη είναι η Αρίνα Σαμπαλένκα που έβγαλε 30 εκατομμυρίων δολαρίων φέτος - 15 εκατ. από αμοιβές και πριμ και άλλα τόσα από χορηγίες και ακολουθεί η Ίγκα Σφιόντεκ με 25,1 εκατ. (10,1 εκατ. - 15 εκατ.).

Αθροιστικά, οι 20 πιο ακριβοπληρωμένες αθλήτριες του 2025 έβγαλαν 293 εκατομμύρια δολάρια φέτος, προ φόρων και αμοιβών μάνατζερ, μια αύξηση της τάξεως του 13% σε σύγκριση με πέρυσι (258 εκατ.).

Η 20άδα κλείνει στα 8,1 εκατομμύρια (από 6,3 εκατ. το 2024), ενώ για πρώτη φορά 14 αθλήτριες είχαν απολαβές άνω των 10 εκατομμυρίων δολαρίων (από 11 πέρυσι, που ήταν το προηγούμενο ρεκόρ).

Αν αυτά τα στοιχεία ακούγονται ενθαρρυντικά, μια ματιά στη λίστα των ανδρών αλλάζει αυτή την εσφαλμένη εντύπωση. Γιατί και στον αθλητισμό οι γυναίκες έχουν ακόμα δρόμο μπροστά τους για να φτάσουν τις απολαβές των ανδρών.

Καμία γυναίκα δεν έχει μπει στη λίστα του Forbes με τους 50 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές από το 2023. Φέτος αυτή η λίστα «έκλεισε» στα 53,6 εκατομμύρια δολάρια. Όσο για τους 20 πιο ακριβοπληρωμένους αθλητές, το 2025 έβγαλαν αθροιστικά 2,3 δισεκατομμύρια, δηλαδή το οχταπλάσιο ποσό από τις γυναίκες της αντίστοιχης λίστας.

Εξάλλου, η λίστα του Forbes αποτυπώνει και την τεράστια διαφορά στις αμοιβές και τα πριμ που κερδίζουν αθλητές και αθλήτριες εντός αγωνιστικών χώρων. Αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι 82 αθλητές από το NFL, το MLB και το ΝΒΑ έβγαλαν φέτος από τους μισθούς τους μόνο περισσότερα χρήματα από τις συνολικές απολαβές της Κόκο Γκοφ.

Επίσης, από χορηγίες, οι 20 πιο ακριβοπληρωμένοι αθλητές έβγαλαν φέτος 674 εκατομμύρια, έναντι 212 εκατ. των γυναικών. Σημειώνεται πως το 72% των χρημάτων που έβγαλαν φέτος οι 20 πιο ακριβοπληρωμένες αθλήτριες προήλθαν από χορηγίες, ενώ στους άνδρες ισχύει το αντίστροφο: το 71% των εσόδων προήλθε από μισθούς, μπόνους και χρηματικά έπαθλα.

Αυτές είναι οι 20 πιο ακριβοπληρωμένες αθλήτριες του 2025