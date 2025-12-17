Η Mariah Carey θα τραγουδήσει στην τελετή έναρξης στο «Σαν Σίρο».

Τα βήματα της Σελίν Ντιόν και της Lady Gaga θα ακολουθήσει η Mariah Carey, αφού σε μερικές εβδομάδες θα μπει στο «κλαμπ» των τραγουδιστών που έχουν εμφανιστεί σε τελετή έναρξης Ολυμπιακών αγώνων.

Η 56χρονη σταρ θα τραγουδήσει στην τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων Μιλάνο- Κορτίνα, που θα πραγματοποιηθεί στο Σαν Σίρο στις 6 Φεβρουαρίου.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που η βραβευμένη με πέντε Grammy τραγουδίστρια θα εμφανιστεί σε αθλητική διοργάνωση. Στο παρελθόν η Mariah Carey τραγούδησε τον εθνικό ύμνο των ΗΠΑ πριν από το Super Bowl του 2002 και στο NBA All-Star της επόμενης χρονιάς, ενώ ερμήνευσε δικό της τραγούδι στον τελικό των γυναικών του Αμερικανικού Όπεν το 2020.