Ο Πολάκης ζήτησε από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ «να σκεφτούν καλύτερα πώς είναι τα γεγονότα» πριν τη διαγραφή Παππά.

Το γεγονός της επίθεσης του ανεξάρτητου -πλέον- ευρωβουλευτή, Νίκου Παππά, εναντίον του δημοσιογράφου, Νίκου Γιαννόπουλου, που σημειώθηκε το βράδυ της Τρίτης, σε μπαρ του Στρασβούργου, φέρεται να αμφισβητεί ο Παύλος Πολάκης.

Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες, ο χανιώτης βουλευτής ζήτησε από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να «σκεφτούν καλύτερα πώς είναι τα γεγονότα» πριν προχωρήσει το κόμμα στη διαγραφή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως και να υπάρχουν αλλότρια κίνητρα πίσω από την καταγγελία.

Επίσης, φέρεται να αμφισβήτησε ακόμα και τις γροθιές που καταγγέλλει ότι δέχθηκε το θύμα της επίθεσης. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι συνάντησε την κάθετη αντίθεση του αντιπροέδρου της ευρωομάδας της Αριστεράς και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη, που δεν άφησε κανένα περιθώριο στη συζήτηση να συνεχιστεί, τονίζοντας ότι η Left έχει ήδη επιληφθεί του θέματος.

Υπενθυμίζουμε ότι ο Παύλος Πολάκης και ο Νίκος Παππάς διατηρούν άψογες σχέσεις μεταξύ τους, ενώ ο τελευταίος είχε στηρίξει τον πρώτο δημόσια, όταν ο Στέφανος Κασσελάκης τον διέγραψε από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, το 2024.