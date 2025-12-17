Η ανάρτηση του ευρωβουλευτή μετά τη μήνυση δημοσιογράφου για επίθεση.

Ο Νίκος Παππάς τοποθετήθηκε με ανάρτηση μετά τη μήνυση του δημοσιογράφου Νίκου Γιαννόπουλου στην οποία κατηγορεί τον ευρωβουλευτή ότι του επιτέθηκε.

Ο ευρωβουλευτής παραδέχθηκε ότι είχε λάθος αντίδραση, αλλά έκανε λόγο για «πρόκληση» του δημοσιογράφου, ενώ ουσιαστικά αμφισβήτησε τα όσα καταγγέλλει ο Νίκος Γιαννόπουλος για το περιστατικό που συνέβη το βράδυ της Τρίτης, σε μπαρ στο Στρασβούργο.

«Παραδέχομαι, ωστόσο, ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση- πρόκληση απέναντι σε εμένα και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση», ανέφερε στην ανάρτηση ο Νίκος Παππάς.

«Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύον παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Όμως, ό,τι προηγείται δεν παραγράφεται, ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης!», έγραψε, ενώ μεταξύ άλλων σημείωσε:

«Ίσως και αυτή η κατάστασή του να ήταν ο λόγος που “μετέφερε” γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν. Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί, καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η ανάρτηση του Νίκου Παππά

«Τόσο στην καριέρα μου ως αθλητής, όσο και τώρα ως ευρωβουλευτής δεν υπήρξα ποτέ ο αγαπημένος των ΜΜΕ. Το αντίθετο.

Οπότε δεν με παραξενεύει το γεγονός ότι κάποιοι έχουν σπεύσει να με καταδικάσουν πριν καν μάθουν τη δική μου εκδοχή, αλλά και τα πραγματικά γεγονότα.

Από σεβασμό στο γεγονός ότι ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος είναι πατέρας δύον παιδιών, δεν θα αναλύσω δημόσια τουλάχιστον το τι έγινε το βράδυ της Τρίτης, ούτε σε ποια ακριβώς κατάσταση βρισκόταν. Όμως, ό,τι προηγείται δεν παραγράφεται, ούτε εκπίπτει στην απόδοση ευθύνης!

Παραδέχομαι ωστόσο ότι είχα λάθος αντίδραση στη δική του δράση- πρόκληση απέναντι σε εμένα και ότι θα έπρεπε να είχα λειτουργήσει αλλιώς σε όσα έκανε και είπε όντας σε αυτή την κατάσταση.

Ίσως και αυτή η κατάστασή του να ήταν ο λόγος που “μετέφερε” γεγονότα και φράσεις όπως ο ίδιος πιστεύει ότι έγιναν και όχι όπως έγιναν.

Τα υπόλοιπα θα τεθούν υπόψη των αρχών όταν χρειαστεί, καθώς υπήρχαν αυτόπτες και αυτήκοοι μάρτυρες».

Εκτός ευρωομάδας ΣΥΡΙΖΑ ο Παππάς

Όταν έγινε γνωστή η καταγγελία του δημοσιογράφου ότι δέχθηκε επίθεση από τον Νίκο Παππά, ο Σωκράτης Φάμελλος τον έθεσε εκτός της ευρωομάδας του ΣΥΡΙΖΑ και το κόμμα χαρακτήρισε απαράδεκτη τη συμπεριφορά του.

Παράλληλα, ο Σωκράτης Φάμελλος ζήτησε από την επιτροπή δεοντολογίας να προχωρήσει άμεσα στη διαγραφή του Νίκου Παππά από τον ΣΥΡΙΖΑ, ενώ ενημέρωσε για την απόφασή του τον επικεφαλής της ευρωομάδας του κόμματος, Κώστα Αρβανίτη.

Ο Πολάκης στο πλευρό του Παππά

Ο Παύλος Πολάκης φέρεται να αμφισβητεί την επίθεση του Νίκου Παππά εναντίον του Νίκου Γιαννόπουλου. Σύμφωνα με απόλυτα διασταυρωμένες πληροφορίες, ο Χανιώτης ζήτησε από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να «σκεφτούν καλύτερα πώς είναι τα γεγονότα» πριν προχωρήσει το κόμμα στη διαγραφή, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ίσως και να υπάρχουν αλλότρια κίνητρα πίσω από την καταγγελία.

Επίσης, φέρεται να αμφισβήτησε ακόμα και τις γροθιές που καταγγέλλει ότι δέχθηκε το θύμα της επίθεσης. Ωστόσο, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι συνάντησε την κάθετη αντίθεση του αντιπροέδρου της ευρωομάδας της Αριστεράς και ευρωβουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστα Αρβανίτη, που δεν άφησε κανένα περιθώριο στη συζήτηση να συνεχιστεί, τονίζοντας ότι η Left έχει ήδη επιληφθεί του θέματος.

Η επίθεση του κατήγγειλε ο δημοσιογράφος

Όλα έγιναν το βράδυ της Τρίτης σε μπαρ στο Στρασβούργο. Εκεί είχαν πάει δημοσιογράφοι της αποστολής, περίπου στις 23:30 τοπική ώρα ενώ στο ίδιο μπαρ ήταν με συνεργάτες του και ο ευρωβουλευτής Νίκος Παππάς.

Ο δημοσιογράφος του News24/7 Νίκος Γιαννόπουλος ξεκίνησε να φύγει μαζί με μια συνάδελφό του για να κατευθυνθούν στο ξενοδοχείο όπου διαμένουν, όταν απροκάλυπτα, όπως καταγγέλλει και αναίτια, ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς περνούσε από δίπλα του, του έβαλε τρικλοποδιά. Ο Νίκος Γιαννόπουλος έκπληκτος, του ζήτησε τον λόγο λέγοντας του «μη με ξαναακουμπήσεις».

Στη συνέχεια ο ευρωβουλευτής είπε στον Ν. Γιαννόπουλο να «βγουν έξω να λογαριαστούν». Ο δημοσιογράφος συνέχισε για να φύγει από το μπαρ και μόλις έφτασε στην πόρτα που ενώνει το μπαρ με ένα κατάστημα εστίασης, ο Νίκος Παππάς φέρεται να του έριξε δυο δυνατές γροθιές στο κεφάλι από πίσω με αποτέλεσμα να πέσει στο διάδρομο μεταξύ των δύο καταστημάτων.

Στη συνέχεια ο δημοσιογράφος του φώναξε «τι κάνεις εκεί; είσαι εν ενεργεία ευρωβουλευτής» με τον Νίκο Παππά να του απαντά «Πώς να μη σε χτυπήσω έτσι όπως είσαι;».

Ο δημοσιογράφος στη συνέχεια επέστρεψε στο μπαρ χτυπημένος για να ενημερώσει τους συναδέλφους της δημοσιογραφικής αποστολής ότι δέχθηκε επίθεση από τον ευρωβουλευτή, βγήκαν όλοι έξω από το μπαρ (ο παθών, δημοσιογράφοι και ο Ν. Παππάς με συνεργάτες του) όπου ο Νίκος Παππάς φέρεται να έκανε υποτιμητικά σχόλια εναντίον του δημοσιογράφου. Ο Νίκος Γιαννόπουλος αποχώρησε με συνάδελφό του και επέστρεψε στο ξενοδοχείο του.

Μετά τα μεσάνυχτα ο Νίκος Γιαννόπουλος δέχθηκε στο κινητό του τηλέφωνο συνεχείς κλήσεις από το τηλέφωνο του ευρωβουλευτή Νίκου Παππά, καθώς και δύο μηνύματα στο Whatsapp, στα οποία ουδέποτε απάντησε. Την Τετάρτη, ο δημοσιογράφος υπέβαλε μήνυση στην αστυνομική διοίκηση Αλσατίας, που εδρεύει στο Στρασβούργο και περιέγραψε αναλυτικά το περιστατικό στον αστυνομικό, που του πήρε κατάθεση. Ο ευρωβουλευτής κατηγορείται για άσκηση βίας από εκπρόσωπο σε θεσμικό ρόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.