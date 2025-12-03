Επιβεβαιώνει τη σταθερή του προσήλωση στην προώθηση των αθλητικών αξιών, της αριστείας, της προσπάθειας και της συμμετοχής.

Στην έδρα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής (ΕΟΕ) υπογράφηκε σήμερα η νέα στρατηγική συνεργασία μεταξύ της ΕΟΕ και του Ομίλου ΑΚΤOR, με τον Πρόεδρο της ΕΟΕ κ. Ισίδωρο Κούβελο και τον Προέδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο του Ομίλου κ. Αλέξανδρο Εξάρχου να επικυρώνουν επίσημα την έναρξη της χορηγικής συμφωνίας.

Ο Όμιλος ΑΚΤΟR γίνεται Χρυσός Χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής, στηρίζοντας έμπρακτα την προετοιμασία των Ελλήνων αθλητών και αθλητριών ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 στο Λος Άντζελες.

Με την υπογραφή της συμφωνίας, ο Όμιλος ΑΚTOR επιβεβαιώνει τη σταθερή του προσήλωση στην προώθηση των αθλητικών αξιών, της αριστείας, της προσπάθειας και της συμμετοχής, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει ουσιαστικά στη δημιουργία των κατάλληλων προϋποθέσεων για την επιτυχία των Ελλήνων Ολυμπιονικών τα επόμενα χρόνια.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου AKTOR, κ. Αλέξανδρος Εξάρχου δήλωσε: «Σήμερα είναι μία ξεχωριστή ημέρα. Γινόμαστε Χρυσοί Χορηγοί της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής και στηρίζουμε έμπρακτα την εθνική προσπάθεια για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες το 2028. Μοιραζόμαστε κοινές αξίες και ιδανικά με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή: την αριστεία, την αντοχή, την ομαδικότητα, τον σεβασμό, την ευγενή άμιλλα. Και είναι μεγάλη μας χαρά που γινόμαστε συνοδοιπόροι των Ελλήνων αθλητριών και αθλητών στον δρόμο για το Λος Άντζελες».

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής Ισίδωρος Κούβελος είπε για τη νέα συνεργασία: «Η συνεργασία μας με τον Όμιλο AKTOR και η στήριξη του αποτελεί μια ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς την ελληνική Ολυμπιακή οικογένεια. Η στήριξη που θα προσφέρει ο Όμιλος στους αθλητές και τις αθλήτριές μας έως τους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028 μέσω της ΕΟΕ είναι πολύτιμη και ιδιαίτερα σημαντική για την επίτευξη του στόχου που είναι οι πολλές συμμετοχές αλλά και διακρίσεις στο Λος Αντζελες. Μαζί, μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι η Ελλάδα θα συνεχίσει να πρωταγωνιστεί στο διεθνές αθλητικό στερέωμα, κουβαλώντας τις αξίες και το ήθος που χαρακτηρίζουν τη χώρα μας και το Ολυμπιακό Κίνημα».

Στη συνέντευξη Τύπου παραβρέθηκαν και δύο Παγκόσμιοι Πρωταθλητές: η Βάσω Πλευρίτου από το πόλο και ο Μάκης Μίτας από τη σκοποβολή οι οποίοι αναφέρθηκαν στην ιδιαίτερη σημασία της συνεργασίας του Ομίλου AKTOR με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, που θα λειτουργήσει προς όφελος των αθλητών και των αθλητριών για την προετοιμασία της συμμετοχής στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2028.

Η Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή και ο Όμιλος ΑΚΤOR ξεκινούν μια νέα εποχή συνεργασίας με κοινό στόχο: την ενίσχυση του ελληνικού αθλητισμού και την υποστήριξη των αθλητών που θα εκπροσωπήσουν τη χώρα μας στη μεγαλύτερη αθλητική διοργάνωση του κόσμου.