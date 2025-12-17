Σύγκρουση Κωνσταντοπούλου- Λαζαρίδη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Χωρίς τέλος η ένταση στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς με την επανέναρξη της διαδικασίας ο Μακάριος Λαζαρίδης επιτέθηκε στη Ζωή Κωνσταντοπούλου καταγγέλλοντας πως τον μαγνητοσκοπούσε στη διάρκεια του διαλείμματος.

«Η σεξίστρια Κωνσταντοπούλου, αναίτια άρχισε να μας βιντεοσκοπεί και να μας φωτογραφίζει με τον μάρτυρα και στη συνέχεια σε ένα παραλήρημα έλεγε “πες θρασύδειλε Λαζαρίδη τι έχεις πει για τον πατέρα μου”», είπε ο εισηγητής της ΝΔ.

«Ο μάρτυρας όταν ορκίζεται δεν επιτρέπεται να έρχεται σε επαφή με κανέναν. Φαίνεται ο κ. Λαζαρίδης να τον ρωτώ τι είπε για τον πατέρα μου, που τον προσβάλλει πάντα στα μουλωχτά», απάντησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

Εξίσου εκρηκτική ήταν και η συνέχεια, με τον Μακάριο Λαζαρίδη να συνεχίζει τα πυρά επί προσωπικού, την πρόεδρο της Πλεύσης να προαναγγέλλει πως θα του κάνει αγωγή, ενώ ζήτησε να διαβιβαστεί στη Δικαιοσύνη η κατάθεση του Γιώργου Μυλωνάκη, ώστε να ελεγχθεί για ψευδομαρτυρία και υπόθαλψη εγκληματία. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Ανδρέας Νικολακόπουλος διέκοψε για τρίτη φορά τη συνεδρίαση, καθώς ήρθε σε αντιπαράθεση με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Σε βίντεο που ανάρτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου στα social media, φαίνεται να βιντεοσκοπεί τον Γιώργο Μυλωνάκη και τον Μακάριο Λαζαρίδη να συνομιλούν κατά τη διάρκεια της διακοπής. Όταν εκείνοι το αντιλήφθηκαν, ο κ. Λαζαρίδης της είπε: «Βγάλτε μας κ. Κωνσταντοπούλου, αυτή είναι η δουλειά σας». «Βεβαίως θα σας βγάλω, γιατί έχετε σύγκρουση συμφερόντων», του απάντησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, ενώ ένα σχόλιο που έκανε ο κ. Λαζαρίδης προκάλεσε την έντονη αντίδρασή της. «Τι θέλετε κ. Λαζαρίδη να σας πω για τον πατέρα μου; Πείτε το on camera (…) Για πες μου θρασύδειλε τι είπες για τον πατέρα μου; Πες βρε θρασύδειλε, τώρα», είπε μεταξύ άλλων η κ. Κωνσταντοπούλου.

{https://www.tiktok.com/@zoekonstant/video/7584843902436461846}