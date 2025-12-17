Οι έντονοι διάλογοι στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ανέβηκαν οι τόνοι για ακόμη μια μέρα στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ όταν μια φωτογραφία που έδειξε ο Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος δείχνει τον υπουργό Οικονομικών και πρόεδρο του Eurogroup να βρίσκεται σε σπίτι, το οποίο σύμφωνα με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ ανήκει στον αδερφό του Γιώργου Ξυλούρη, Μανόλη.

Οι τόνοι ανέβηκαν, στη συζήτηση παρενέβη η Ζωή Κωνσταντοπούλου, με τη Μαρία Συρεγγέλα να διακόπτει για λίγα λεπτά. Ο παρακάτω διάλογος είναι ενδεικτικός της έντασης που επικράτησε.

Α. Μεϊκόπουλος: Ξέρετε ποιος είναι αυτός;

Γ. Μυλωνάκης: Ο νέος πρόεδρος του Eurogroup.

Α. Μεϊκόπουλος: Είναι στο σπίτι του Μανόλη Ξυλούρη, αδερφού του Γιώργου Ξυλούρη και βλέπουν μαζί με τον Σκέρτσο και τον Αυγενάκη το Ολυμπιακός-Φιορεντίνα. Πώς το αξιολογείτε αυτό;

Γ. Μυλωνάκης: Μπορεί να μην σημαίνει τίποτα. Δεν σημαίνει ότι υπάρχουν φιλικές σχέσεις.

Α. Μεϊκόπουλος: Δεν λέω ότι διέπραξε παρανομία ο κ. Πιερρακάκης. Ρωτάω το σχέση έχει ο κ. Σκέρτσος, ο κ. Πιερρακάκης και ο κ. Αυγενάκης με αυτό.

Γ. Μυλωνάκης: Εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω.

Α. Μεϊκόπουλος: Εάν προκύπτουν πολιτικές σχέσεις, υπάρχει πρόβλημα;

Γ. Μυλωνάκης: Ο κ. Ξυλούρης πως τον λένε.

Α. Μεϊκόπουλος: Έλα τώρα που δεν τον ξέρεις.

Γ. Μυλωνάκης: Τέτοια παιχνίδια όχι σε εμένα. Τον Μανόλη Ξυλούρη δεν τον γνωρίζω. Αυτό το θεωρείτε πολιτική στάση;

Α. Μεϊκόπουλος: Ενώ είναι σοβαρό να βρίσκεται εκεί ο πρόεδρος του Eurogroup κρατώντας μια κατσούνα στο σπίτι του Μανόλη Ξυλούρη.

Γ. Μυλωνάκης: Εάν δεν έχει νομική εκκρεμότητα που είναι το πρόβλημα; Αντί να μιλάτε για ΟΠΕΚΕΠΕ μιλάτε για «Φραπέδες» και Ξυλούρηδες.

Α. Μεϊκόπουλος: Αυτό είναι το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Το αφήγημά σας μπάζει.

Ζ. Κωνσταντοπούλου: Είστε διαπλεκόμενη κυβέρνηση.

Μ. Συρεγγέλα: Κ. Κωνσταντοπούλου, σταματήστε επιτέλους το σόου. Διακόπτουμε για δέκα λεπτά.

Πηγές ΣΥΡΙΖΑ: Φαίνεται ότι ο ιός της άγνοιας ενδημεί στο Μέγαρο Μαξίμου

Ο Γιώργος Μυλωνάκης βρίσκεται σε «ειδική αποστολή» για να προστατεύσει τον «επίσης “ανήξερο” για όλα» Κυριάκο Μητσοτάκη, σχολίασαν πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ, μετά τη σημερινή συνεδρίαση της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Αναλυτικά, ανέφεραν από τον ΣΥΡΙΖΑ:

Επιμένει μονότονα στην τήρηση του «κανόνα της σιωπής» ο Γιώργος Μυλωνάκης. Βρίσκεται σε ειδική αποστολή για να προστατεύσει τον επίσης «ανήξερο» για όλα, Κυριάκο Μητσοτάκη (αυτόν που δεν γνωρίζει τον Γιώργο Ξυλούρη, παρότι έτρωγαν και φωτογραφίζονταν στο ίδιο τραπέζι). Αυτόν που δεν γνώριζε τίποτα για όλα τα σκάνδαλα επί της δικής του, «επιτελικής», διακυβέρνησης. Φαίνεται ότι ο ιός της άγνοιας ενδημεί στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ο κ. Μυλωνάκης, ενώ είχε ως ρητή αρμοδιότητα «την παρακολούθηση και αξιολόγηση πολιτικών ακεραιότητας και διαφάνειας στη δημόσια διοίκηση», συνεχίζει να υποστηρίζει προκλητικά ότι δεν ενδιαφέρθηκε να μάθει ποια είναι η κυβερνητική πηγή που ενημέρωνε βουλευτές της ΝΔ για καταγεγραμμένες από τον κοριό συνομιλίες, που τους εμπλέκουν με το «γαλάζιο» σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Του φαίνεται επίσης λογικό ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρης Βάρρας, να «αδειάζει» τον πρώην υπουργό Επικρατείας Μάκη Βορίδη και την ίδια ώρα να βρίσκονται και οι δύο στο Μέγαρο Μαξίμου.

Ενώ δεν εκπλήσσεται από το γεγονός ότι, όπως ανέδειξε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Αλέξανδρος Μεϊκόπουλος, ο νυν πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, ο Άκης Σκέρτσος και ο Λευτέρης Αυγενάκης βρέθηκαν στο σπίτι του Μανώλη Ξυλούρη (29/5/24), αδερφού του Γιώργου Ξυλούρη. Στη φωτογραφία που παρέθεσε ο Αλ. Μεϊκόπουλος απεικονίζεται περιχαρής ο κ. Πιερρακάκης αλλά ο κ. Μυλωνάκης δεν μπόρεσε να εξηγήσει υπό ποιο πλαίσιο πραγματοποιήθηκε η συγκεκριμένη συνάντηση.

Ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ρώτησε επανειλημμένα αν κυβερνητικά στελέχη έχουν σχέση με την οικογένεια Ξυλούρη, με τον κ. Μυλωνάκη να απαντάει αρνητικά και να παρουσιάζει ανερυθρίαστα τον εαυτό του ως… θύμα «ιδιότυπου bullying».