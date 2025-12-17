Ολοκληρώθηκαν σήμερα πληρωμές ύψους 487,9 εκατ. ευρώ σε 485.896 δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ, ενώ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου αναμένεται η καταβολή περίπου 600 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, οι σημερινές πληρωμές περιλαμβάνουν:
Βασική Ενίσχυση: 208,6 εκατ. ευρώ σε 482.853 δικαιούχους.
Συμπληρωματική Στήριξη Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα: 142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους.
Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας: 14,9 εκατ. ευρώ σε 33.473 δικαιούχους.
Πληρωμές από τον ΕΛΓΑ: 121,5 εκατ. ευρώ σε 27.605 δικαιούχους.
Μετά την ολοκλήρωση αυτών των πληρωμών, από την 1η Ιανουαρίου 2025 έχουν ήδη διατεθεί στους αγρότες 3,2 δισ. ευρώ. Η επόμενη πίστωση, ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ, θα αφορά μεταξύ άλλων:
Εξισωτική Ενίσχυση 2025
Αποπληρωμή ΜΕΤΡΟ 23
Λοιπές δράσεις του ΠΑΑ και του ΣΣΚΑΠ
De minimis για φερτά υλικά και ζωοτροφές
Επενδυτικές δαπάνες υπαίθρου
Προκαταβολή 60% για απώλειες φυτικού κεφαλαίου λόγω ακραίων φαινομένων (ΕΛΓΑ)