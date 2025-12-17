Η επόμενη πίστωση, ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ θα καταβληθεί έως τις 31 Δεκεμβρίου.

Ολοκληρώθηκαν σήμερα πληρωμές ύψους 487,9 εκατ. ευρώ σε 485.896 δικαιούχους από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ΕΛΓΑ, ενώ μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου αναμένεται η καταβολή περίπου 600 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα, οι σημερινές πληρωμές περιλαμβάνουν:

Βασική Ενίσχυση: 208,6 εκατ. ευρώ σε 482.853 δικαιούχους.

Συμπληρωματική Στήριξη Αναδιανεμητικού Εισοδήματος για τη Βιωσιμότητα: 142,9 εκατ. ευρώ σε 285.214 δικαιούχους.

Ενίσχυση Γεωργών Νεαρής Ηλικίας: 14,9 εκατ. ευρώ σε 33.473 δικαιούχους.

Πληρωμές από τον ΕΛΓΑ: 121,5 εκατ. ευρώ σε 27.605 δικαιούχους.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Μετά την ολοκλήρωση αυτών των πληρωμών, από την 1η Ιανουαρίου 2025 έχουν ήδη διατεθεί στους αγρότες 3,2 δισ. ευρώ. Η επόμενη πίστωση, ύψους περίπου 600 εκατ. ευρώ, θα αφορά μεταξύ άλλων:

Εξισωτική Ενίσχυση 2025

Αποπληρωμή ΜΕΤΡΟ 23

Λοιπές δράσεις του ΠΑΑ και του ΣΣΚΑΠ

De minimis για φερτά υλικά και ζωοτροφές

Επενδυτικές δαπάνες υπαίθρου

Προκαταβολή 60% για απώλειες φυτικού κεφαλαίου λόγω ακραίων φαινομένων (ΕΛΓΑ)