Η απόφαση των αγροτών της Νίκαιας.

Οι αγρότες της Νίκαιας δεν κάνουν πίσω και συνεχίζουν τον αγώνα τους στα μπλόκα με ακόμη μεγαλύτερη ένταση. Αυτό αποφάισε μόλις το Συντονιστικό Νίκαιας μέσα σε κλίμα ενότητας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με το μπλόκο της Νίκαιας «υπό τις συγκεκριμένες προϋποθέσεις δεν υπάρχει πεδίο διαλόγου. Η κυβέρνηση πρέπει να απαντήσει στα αιτήματά μας… ».

Υπενθυμίζεται ότι οι αγρότες σε όλη τη χώρα εμφανίζονται δυσαρεστημένοι από τις κυβερνητικές εξαγγελίες και ετοιμάζονται για περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Υποστηρίζουν μάλιστα ότι οι κυβερνητικές εξαγγελίες για έκτακτες πληρωμές και ενισχύσεις αποτελούν προσπάθεια διάσπασης του κινήματος.

Νωρίτερα στον Προμαχώνα, οι αγρότες αποφάσισαν να κλείσουν επ’ αόριστον τη διέλευση των φορτηγών, ενώ έχουν ανοίξει τα διόδια για τα Ι.Χ. και τα λεωφορεία, σε μια κίνηση που στοχεύει στη διατήρηση της δημόσιας πρόσβασης και την ταυτόχρονη πίεση στην κυβέρνηση.

Η αυριανή πανελλαδική σύσκεψη στις Σέρρες αναμένεται πάντως να είναι το επίκεντρο της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, με όλους τους αγρότες να προετοιμάζονται για τη συνέχιση των δράσεών τους, παρά τις επανειλημμένες διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης.

Επ’ αόριστον κλείνει από αύριο το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

Σε ιδιαίτερα τεταμένο κλίμα βρίσκονται και οι αγρότες στο μπλόκο των Μαλγάρων, οι οποίοι αποφάσισαν νέα κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, ενόψει και της αυριανής πανελλαδικής σύσκεψης. Ειδικότερα, ελήφθη απόφαση ώστε από αύριο το πρωί το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη να κλείσει επ’ αόριστον, μέχρι νεωτέρας. Η απόφαση αυτή θεωρείται ενδεικτική της σκληρής στάσης με την οποία οι αγρότες θα προσέλθουν στην πανελλαδική σύσκεψη, όπου αναμένεται να προτείνουν τη συνέχιση και περαιτέρω κλιμάκωση των κινητοποιήσεων. Καταλυτικό ρόλο στην όξυνση του κλίματος φαίνεται να έπαιξε το γεγονός ότι αρκετοί αγρότες διαπίστωσαν σήμερα παρακρατήσεις χρημάτων από τους λογαριασμούς τους λόγω ΕΛΓΑ, την ώρα που –όπως υποστηρίζουν– δεν έχει καταβληθεί η βασική ενίσχυση. Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε έντονη οργή, με τις κυβερνητικές διαβεβαιώσεις περί «τεχνικού λάθους» και άμεσης διόρθωσης να μην τους καθησυχάζουν.

Μπλόκο Θουρίας: Εξαγριωμένοι οι αγρότες

Στο ίδιο μήκος κύματος με τα μπλόκα σε ολόκληρη τη χώρα κινούνται και οι αγρότες της Μεσσηνίας, οι οποίοι παραμένουν για τρίτη ημέρα στο μπλόκο στον κόμβο της Θουρίας, στον αυτοκινητόδρομο του Μορέα, διατηρώντας κλειστά και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Παράλληλα, νωρίτερα, αγρότες του Αγροτικού Συλλόγου Χανδρινού κατέθεσαν μήνυση κατά παντός υπευθύνου για το πρόγραμμα δακοκτονίας, το οποίο –όπως καταγγέλλουν– απέτυχε φέτος, προκαλώντας σοβαρή ζημιά στη φετινή ελαιοπαραγωγή, έναν από τους βασικούς πυλώνες της τοπικής οικονομίας της Μεσσηνίας.

Την ίδια ώρα, εκπρόσωποι αγροτικών συλλόγων της περιοχής βρίσκονται στην Τρίπολη, όπου πραγματοποίησαν διαμαρτυρία στα γραφεία του ΕΛΓΑ, ενώ αναμένεται να παραστούν και στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου.