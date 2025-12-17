Το έργο αφορά την κατασκευή συστήματος τριών ανισόπεδων κόμβων, με στόχο την αποσυμφόρηση βασικών οδικών αξόνων της Δυτικής Αττικής.

Πέντε προσφορές κατατέθηκαν στον διαγωνισμό για την ολοκλήρωση του τριπλού κόμβου Σκαραμαγκά, έργο προϋπολογισμού 70 εκατ. ευρώ, με το σχήμα ΜΕΤΚΑ – Δομική Κρήτης να φέρεται, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι υπέβαλε την πιο ανταγωνιστική οικονομικά προσφορά.

Στη διαγωνιστική διαδικασία συμμετείχαν αυτόνομα οι όμιλοι AKTOR και ΑΒΑΞ, ενώ προσφορές κατέθεσαν επίσης τα κοινοπρακτικά σχήματα ΜΕΤΚΑ – Δομική Κρήτης και ΕΚΤΕΡ – Τεχνική Έργων, καθώς και η εταιρεία Αφοί Παπαϊωάννου. Η σημερινή δημοπράτηση σηματοδοτεί την είσοδο του έργου στην τελική φάση της ανάθεσης, μετά την προκήρυξη που πραγματοποιήθηκε στις αρχές Νοεμβρίου από τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, Χρίστο Δήμα.

Το έργο αφορά την κατασκευή συστήματος τριών ανισόπεδων κόμβων, με στόχο την αποσυμφόρηση βασικών οδικών αξόνων της Δυτικής Αττικής και τη σημαντική βελτίωση της διασύνδεσης της Αθήνας με τον Ασπρόπυργο, το Θριάσιο Πεδίο, τη Δυτική Ελλάδα και την Πελοπόννησο μέσω της Ολυμπίας Οδού, αλλά και με το Σχιστό και το λιμάνι του Πειραιά.

Ύστερα από σχεδόν 20 χρόνια καθυστερήσεων, ο τριπλός κόμβος Σκαραμαγκά επανέρχεται στο προσκήνιο ως έργο κομβικής σημασίας για την ευρύτερη περιοχή, σε μια περίοδο αυξημένων κυκλοφοριακών πιέσεων στο λεκανοπέδιο. Η υλοποίησή του αναμένεται να ολοκληρώσει τη δυτική περιφερειακή λεωφόρο Αιγάλεω, να αναβαθμίσει τον ανισόπεδο κόμβο Σχιστού και να δημιουργήσει νέους κόμβους στην περιοχή του Σκαραμαγκά και των Ναυπηγείων.

Το έργο εκτείνεται σε μήκος 7,4 χιλιομέτρων και περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την κατασκευή τριών γεφυρών, τριών κάτω διαβάσεων και μίας υπόγειας πεζοδιάβασης. Σύμφωνα με το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, η ολοκλήρωσή του θα δημιουργήσει έναν ενιαίο οδικό άξονα μεταξύ της λεωφόρου Σχιστού και της Δυτικής Περιφερειακής Λεωφόρου Αιγάλεω, θα περιορίσει τα χρόνια κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Σχιστού, θα εκτρέψει σημαντικό μέρος της κίνησης από τη λεωφόρο Κηφισού προς τον νέο άξονα και θα αναβαθμίσει την εθνική οδό Αθηνών–Κορίνθου με τρεις λωρίδες κυκλοφορίας στην περιοχή των κόμβων Σχιστού και Σκαραμαγκά.