Το παραδοσιακό καμπανάκι για την έναρξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης χτύπησε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου.

Ξεκίνησε σήμερα στο Χρηματιστήριο Αθηνών η διαπραγμάτευση των ομολογιών του Ομίλου Aktor, μετά την επιτυχημένη ολοκλήρωση της έκδοσης πενταετούς κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 140 εκατ. ευρώ. Η έκδοση υπερκαλύφθηκε κατά 3,1 φορές, επιβεβαιώνοντας το έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον, και τα αντληθέντα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στη χρηματοδότηση της αναπτυξιακής στρατηγικής του Ομίλου Aktor σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων του, με στόχο τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας για τους μετόχους και την κοινωνία.

Το παραδοσιακό καμπανάκι για την έναρξη της χρηματιστηριακής συνεδρίασης χτύπησε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Aktor, Αλέξανδρος Εξάρχου, στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης που πραγματοποιήθηκε στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Στην εκδήλωση παρέστησαν, μεταξύ άλλων, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΧΑΕ Γιάννης Κοντόπουλος, η Πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Βασιλική Λαζαράκου, η Αντιπρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς Νατάσα Στάμου, στελέχη του Ομίλου Aktor και εκπρόσωποι της αγοράς.

Στον χαιρετισμό του, ο κ. Εξάρχου χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως ιδιαίτερα σημαντική για την ιστορία του Ομίλου Aktor, υπογραμμίζοντας ότι η έκδοση του ομολογιακού δανείου αποτέλεσε ένα μεγάλο στοίχημα. Ευχαρίστησε όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας, καθώς και τους περίπου 7.500 ιδιώτες επενδυτές που συμμετείχαν στην έκδοση, εκφράζοντας την εμπιστοσύνη τους στο αναπτυξιακό πλάνο του Ομίλου. Παράλληλα, τόνισε ότι ο Όμιλος Aktor θα ανταμείψει όσους τον εμπιστεύτηκαν, επισημαίνοντας ότι η συνέπεια και η υλοποίηση των δεσμεύσεων αποτελούν θεμελιώδη αρχή της διοίκησης.

Ο Όμιλος Aktor υλοποιεί ένα εκτεταμένο επενδυτικό πρόγραμμα που περιλαμβάνει εξαγορές, καθώς και επενδύσεις σε έργα ΣΔΙΤ και Παραχώρησης, στην Ενέργεια και στο Real Estate. Από τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω της έκδοσης, ποσό άνω των 110 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για τη χρηματοδότηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Ομίλου κατά την επόμενη διετία, ενώ περίπου 24 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν στην αποπληρωμή υφιστάμενου δανεισμού.

Σύμφωνα με το πενταετές επιχειρηματικό σχέδιο της περιόδου 2025-2030, ο Όμιλος Aktor θέτει ως στόχο έως το 2030 οι πωλήσεις να υπερβούν τα 3 δισ. ευρώ, με προβλεπόμενο EBITDA άνω των 400 εκατ. ευρώ και εκτιμώμενα καθαρά κέρδη 119 εκατ. ευρώ. Οι επιδόσεις αυτές αναμένεται να προέλθουν όχι μόνο από τον κλάδο των κατασκευών, αλλά και από το σύνολο των υπόλοιπων δραστηριοτήτων του Ομίλου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Σημειώνεται ότι στους παραπάνω στόχους δεν περιλαμβάνεται η νέα δραστηριότητα του Ομίλου Aktor στον τομέα του φυσικού αερίου, η οποία υλοποιείται μέσω της εταιρείας ATLANTIC – SEE LNG TRADE, στην οποία ο Όμιλος συμμετέχει με ποσοστό 60% και η ΔΕΠΑ Εμπορίας με 40%. Η ATLANTIC – SEE LNG TRADE έχει ήδη υπογράψει σημαντικές μακροχρόνιες συμφωνίες για την αγοραπωλησία υγροποιημένου φυσικού αερίου από τις ΗΠΑ, οι οποίες αναμένεται να τεθούν σε εφαρμογή από το 2030, ενώ παράλληλα θα αποτελέσει φορέα υλοποίησης της πρόσφατης συμφωνίας της ΔΕΠΑ με την Ουκρανία, από την οποία εκτιμάται ότι θα προκύψουν άμεσα έσοδα.

Η διαπραγμάτευση των 140.000 ομολογιών του Ομίλου Aktor στο Χρηματιστήριο Αθηνών πραγματοποιείται με τον κωδικό «AKTRO1» στα ελληνικά και «AKTRB1» στα λατινικά. Υπενθυμίζεται ότι το ομόλογο προσέλκυσε ισχυρό επενδυτικό ενδιαφέρον, με περισσότερους από 7.500 ιδιώτες επενδυτές να καλύπτουν ποσοστό άνω του 53% της έκδοσης, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό διατέθηκε σε ειδικούς επενδυτές.