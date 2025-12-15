Η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, φτάνοντας τα 440,7 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά περισσότερες από τρεις φορές, με τη συμμετοχή 7.351 επενδυτών.

Σε ιδιώτες επενδυτές κατευθύνθηκε το 53,6% των ομολογιών που εκδόθηκαν στο πλαίσιο της δημόσιας προσφοράς του κοινού ομολογιακού δανείου της Aktor, η οποία ολοκληρώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2025. Συνολικά εκδόθηκαν 140.000 ομολογίες, ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, με την εταιρεία να αντλεί 140 εκατ. ευρώ. Η ζήτηση ήταν ιδιαίτερα αυξημένη, φτάνοντας τα 440,7 εκατ. ευρώ, υπερκαλύπτοντας την έκδοση κατά περισσότερες από τρεις φορές, με τη συμμετοχή 7.351 επενδυτών. Η τελική απόδοση και το επιτόκιο των ομολογιών διαμορφώθηκαν στο 4,70% ετησίως, ενώ η τιμή διάθεσης ορίστηκε στο άρτιο. Από το σύνολο των ομολογιών, 75.000 κατανεμήθηκαν σε ιδιώτες επενδυτές και 65.000 σε ειδικούς επενδυτές.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας ανακοίνωσε ότι από τα 140 εκατ. ευρώ που αντλήθηκαν, οι συνολικές δαπάνες της έκδοσης ανήλθαν σε 3,8 εκατ. ευρώ. Έτσι, τα καθαρά κεφάλαια που εισέπραξε η Aktor διαμορφώνονται σε 136,2 εκατ. ευρώ. Η καταβολή των χρημάτων πιστοποιήθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2025, μετά από σχετικό έλεγχο από ορκωτό ελεγκτή.

Σε ό,τι αφορά τη χρήση των κεφαλαίων, το μεγαλύτερο μέρος, έως 111,9 εκατ. ευρώ, θα διατεθεί την επόμενη διετία για τη χρηματοδότηση της δραστηριότητας της εταιρείας και του ομίλου. Τα χρήματα αυτά θα κατευθυνθούν σε υφιστάμενα και νέα έργα υποδομών, όπως αυτοκινητόδρομοι, αεροδρόμια, λιμάνια, ενεργειακά έργα, έργα ΑΠΕ και αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και σε δραστηριότητες ακινήτων, βιομηχανίας και διαχείρισης εγκαταστάσεων. Παράλληλα, προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν και για εξαγορές ή συμμετοχές σε άλλες εταιρείες, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής στρατηγικής του ομίλου.

Ένα επιπλέον ποσό, έως 24,3 εκατ. ευρώ, θα χρησιμοποιηθεί για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανείων της εταιρείας και θυγατρικών της. Από αυτό το ποσό, έως 20 εκατ. ευρώ αφορούν την αποπληρωμή δανεισμού που έχει χορηγηθεί από τον βασικό ανάδοχο της έκδοσης. Αν κάποια από τα κεφάλαια δεν χρειαστούν για την αποπληρωμή δανείων ή για τη χρηματοδότηση των έργων, η εταιρεία θα μπορεί, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, να τα χρησιμοποιήσει εναλλακτικά έως τη λήξη του ομολογιακού δανείου.