Στο 4,7% έως 5% ορίστηκε το εύρος απόδοσης για το νέο ομολογιακό δάνειο έως 140 εκατ. ευρώ της Aktor, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου έως και την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, ενώ ο τίτλος θα εισαχθεί στη συνέχεια προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος του ΧΑ.
Η έκδοση, διάρκειας πέντε ετών, προβλέπει έως 140.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, με ελάχιστο ποσό έκδοσης τα 90 εκατ. ευρώ. Οι ομολογίες δεν θα φέρουν εμπράγματες ή προσωπικές εξασφαλίσεις, πλην ενεχύρου επί συγκεκριμένου τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα του ΚΟΔ.
Η διάθεση θα γίνει μέσω δημόσιας προσφοράς προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές εντός Ελλάδας, με τη διαδικασία να διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η τιμή διάθεσης θα είναι στο άρτιο, στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, ενώ η τελική απόδοση και το σταθερό επιτόκιο θα καθοριστούν από τον συντονιστή κύριο ανάδοχο με τη διαδικασία του Book Building, βάσει του εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου.
Η κατανομή των ομολογιών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια που θα περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο, ενώ εκπρόσωπος των ομολογιούχων ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς.
Σε περίπτωση μη κάλυψης τουλάχιστον των 90 εκατ. ευρώ, η έκδοση θα ματαιωθεί και τα δεσμευμένα ποσά των ιδιωτών επενδυτών θα αποδεσμευθούν εντός δύο εργάσιμων ημερών χωρίς τόκο.
Η τελική απόδοση θα ανακοινωθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της δημόσιας προσφοράς, τόσο από την εκδότρια όσο και μέσω των επίσημων ανακοινώσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.