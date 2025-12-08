Η διάθεση θα γίνει μέσω δημόσιας προσφοράς προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές εντός Ελλάδας, με τη διαδικασία να διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Στο 4,7% έως 5% ορίστηκε το εύρος απόδοσης για το νέο ομολογιακό δάνειο έως 140 εκατ. ευρώ της Aktor, όπως ανακοίνωσε η εταιρεία στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Η δημόσια προσφορά θα πραγματοποιηθεί από την Τρίτη 9 Δεκεμβρίου έως και την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου, ενώ ο τίτλος θα εισαχθεί στη συνέχεια προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος του ΧΑ.

Η έκδοση, διάρκειας πέντε ετών, προβλέπει έως 140.000 άυλες, κοινές, ονομαστικές ομολογίες ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ η καθεμία, με ελάχιστο ποσό έκδοσης τα 90 εκατ. ευρώ. Οι ομολογίες δεν θα φέρουν εμπράγματες ή προσωπικές εξασφαλίσεις, πλην ενεχύρου επί συγκεκριμένου τραπεζικού λογαριασμού της εταιρείας, όπως ορίζεται στο πρόγραμμα του ΚΟΔ.

Η διάθεση θα γίνει μέσω δημόσιας προσφοράς προς ιδιώτες και ειδικούς επενδυτές εντός Ελλάδας, με τη διαδικασία να διεξάγεται αποκλειστικά μέσω του Ηλεκτρονικού Βιβλίου Προσφορών του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Η τιμή διάθεσης θα είναι στο άρτιο, στα 1.000 ευρώ ανά ομολογία, ενώ η τελική απόδοση και το σταθερό επιτόκιο θα καθοριστούν από τον συντονιστή κύριο ανάδοχο με τη διαδικασία του Book Building, βάσει του εγκεκριμένου ενημερωτικού δελτίου.

Η κατανομή των ομολογιών θα γίνει σύμφωνα με τα κριτήρια που θα περιγράφονται στο ενημερωτικό δελτίο, ενώ εκπρόσωπος των ομολογιούχων ορίστηκε η Τράπεζα Πειραιώς.

Σε περίπτωση μη κάλυψης τουλάχιστον των 90 εκατ. ευρώ, η έκδοση θα ματαιωθεί και τα δεσμευμένα ποσά των ιδιωτών επενδυτών θα αποδεσμευθούν εντός δύο εργάσιμων ημερών χωρίς τόκο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Η τελική απόδοση θα ανακοινωθεί την επόμενη εργάσιμη ημέρα μετά τη λήξη της δημόσιας προσφοράς, τόσο από την εκδότρια όσο και μέσω των επίσημων ανακοινώσεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών.