Η τελική απόδοση του ομολόγου του ομίλου AKTOR ορίστηκε στο 4,70%.

Ιστορική στιγμή για τον Όμιλο AKTOR αποτέλεσε η επιτυχής ολοκλήρωση της πρώτης του εξόδου στις αγορές, με την έκδοση ομολογιακού δανείου ύψους 140 εκατ. ευρώ. Η δημόσια προσφορά σημείωσε εντυπωσιακή ανταπόκριση, με τη ζήτηση να αγγίζει τα 440,7 εκατ. ευρώ και την υπερκάλυψη να υπερβαίνει το τριπλάσιο του αρχικού ποσού.

Το πενταετές ομόλογο θα χρηματοδοτήσει το επενδυτικό και αναπτυξιακό πλάνο του Ομίλου, επιτρέποντάς του να αξιοποιήσει ευκαιρίες στην αγορά και να δημιουργήσει αξία για μετόχους και κοινωνία. Η τελική απόδοση ορίστηκε στο 4,70%, ενώ το 53,6% των ομολογιών κατανεμήθηκε σε ιδιώτες επενδυτές και το 46,4% σε ειδικούς επενδυτές.

Η επιτυχία της έκδοσης θεωρείται ισχυρή ένδειξη εμπιστοσύνης στις προοπτικές τόσο του Ομίλου όσο και της ελληνικής οικονομίας συνολικά.

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου, Αλέξανδρος Εξάρχου, υπογράμμισε:

«Για πρώτη φορά στην ιστορία μας, ο Όμιλος AKTOR βγήκε στις αγορές με την έκδοση ενός σημαντικού ομολογιακού δανείου. Η υπερκάλυψή του - με μεγάλη συμμετοχή ιδιωτών επενδυτών - συνιστά μία σημαντική επιτυχία και μία ακόμη ψήφο εμπιστοσύνης στον στρατηγικό μας σχεδιασμό, αλλά και στην Ελληνική οικονομία. Η επιτυχημένη αυτή έκδοση αποτελεί σημαντικό ορόσημο και θα μας επιτρέψει να κάνουμε πραγματικότητα το επόμενο κεφάλαιο της ιστορίας μας».

Συνεχίζοντας, πρόσθεσε: «Οικοδομούμε με συνέπεια τον νέο Όμιλο AKTOR, με στόχο τον πολλαπλασιασμό των μεγεθών μας και τη δημιουργία ενός οργανισμού που θα πρωταγωνιστεί στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Η εμπιστοσύνη της επενδυτικής κοινότητας μάς δίνει δύναμη να υλοποιήσουμε τον σχεδιασμό μας με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα και αισιοδοξία».

Τα κεφάλαια του ομολόγου θα κατευθυνθούν στο επενδυτικό πρόγραμμα των επόμενων ετών, περιλαμβάνοντας εξαγορές, επενδύσεις σε ΣΔΙΤ και παραχωρήσεις, έργα Ενέργειας και Real Estate, καθώς και την εξόφληση περίπου 24 εκατ. ευρώ υφιστάμενου δανεισμού.

Συντονιστής κύριος ανάδοχος και σύμβουλος έκδοσης ήταν η Τράπεζα Πειραιώς, με κύριους αναδόχους τη Credia Bank, την Optima Bank και την Euroxx. Στους αναδόχους της δημόσιας προσφοράς συμμετείχαν επίσης οι Ambrosia Capital, BETA Χρηματιστηριακή και Pantelakis Securities.