Το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ενέκρινε το περιεχόμενο του ενημερωτικού δελτίου της Ακtor Ανώνυμη Εταιρεία Συμμετοχών, Τεχνικών και Ενεργειακών Έργων για τη δημόσια προσφορά και την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση έως 140.000 άυλων, κοινών, ονομαστικών ομολογιών στην κατηγορία τίτλων σταθερού εισοδήματος του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την έκδοση κοινού ομολογιακού δανείου έως 140 εκατ. ευρώ, με κατώτατο ποσό τα 90 εκατ. ευρώ και διάρκεια πέντε ετών. Το ομολογιακό θα διατεθεί μέσω δημόσιας προσφοράς στο επενδυτικό κοινό στην Ελλάδα, ενώ οι ομολογίες θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στην Κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος της Ρυθμιζόμενης Αγοράς του Χρηματιστηρίου Αθηνών.