Μπορεί η κυβέρνηση να κάνει λόγο για εποικοδομητική συνάντηση με τους αγρότες της Κρήτης, εκείνοι όμως συνεχίζουν τις κινητοποιήσεις τους.

Σε εποικοδομητικό κλίμα πραγματοποιήθηκε η συνάντηση του Αντιπροέδρου Κωστή Χατζηδάκη και του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστα Τσιάρα με αγρότες της Κρήτης και τον Περιφερειάρχης Σταύρο Αρναουτάκη, σημειώνει η κυβέρνηση, ωστόσο οι αγροτοσυνδικαλιστές αναφέρουν ότι δεν ικανοποιήθηκαν τα αιτήματά τους και συνεχίζουν στα μπλόκα.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση οι αγρότες παρουσίασαν στην κυβέρνηση τα αιτήματα τους και υπήρξε δέσμευση εκ μέρους των κκ Χατζηδάκη και Τσιάρα να εξεταστούν και να αντιμετωπιστούν αρκετά από αυτά.

Από την πλευρά της κυβέρνησης υπογραμμίστηκε ότι «ειδικά για την κτηνοτροφία υιοθετήθηκε συμπληρωματική πληρωμή σε συγκεκριμένες περιφερειακές ενότητες προκειμένου να αρθούν αδικίες του μαθηματικού τύπου κατανομής της επιδότησης σε πραγματικούς παραγωγούς».

Ωστόσο από την κυβέρνηση εξηγήθηκε στους εκπροσώπους των αγροτών ότι οι όποιες διευθετήσεις γίνουν δεν μπορούν να υπερβούν τη συμφωνία που έχει υπάρξει ανάμεσα στην κυβέρνηση και την Κομισιόν για τις αγροτικές επιδοτήσεις. Διαφορετικά, υπάρχει ο άμεσος κίνδυνος να επιβληθούν νέα πρόστιμα στη χώρα, να διακοπούν οι επιδοτήσεις και τελικά να βγει πολλαπλά ζημιωμένος ο Έλληνας αγρότης.

«Ο διάλογος ανάμεσα στους εκπροσώπους των αγροτών της Κρήτης και την κυβέρνηση θα συνεχιστεί σε τεχνικό επίπεδο προκειμένου να βρεθεί λύση και σε πιο ειδικά προβλήματα που έχουν προκύψει από την εφαρμογή του μεταβατικού συστήματος πληρωμών ώστε να μην υπάρξουν αδικίες ιδιαίτερα στους κτηνοτρόφους» διευκρινίζει η κυβέρνηση.

Συζητήθηκαν επίσης ειδικότερα προβλήματα για τη κτηνοτροφία στην Κρήτη και τα νησιά (αυξημένο κόστος παραγωγής, χαμηλότερες τιμές γάλακτος κλπ) και εξετάστηκαν ιδέες για την αντιμετώπιση τους.

Τέλος συζητήθηκαν τα ζητήματα της γεωργίας και της μελισσοκομίας με έμφαση στην υδατική κρίση, το ψηφιακό δελτίο αποστολής και η δίκαια στήριξη των καλλιεργειών σε θερμοκήπια ως προς την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο.

Από την πλευρά τους οι κτηνοτρόφοι της Κρήτης δήλωσαν ότι δεν έμειναν ικανοποιημένοι από τις απαντήσεις που πήραν και συνεχίζουν τον αγώνα τους.

