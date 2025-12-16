Η «κόκκινη κάρτα» του ΝΣΚ στους ορκωτούς, η Grivalia Hospitality, η Aktor Συσσωρευτές, τα νέα projects της ΔΕΗ Ανανεώσιμες στη Ρουμανία, η ICEBOXX και η νέα εταιρεία της Νόρας Μπενρουμπή

«Κόκκινη κάρτα» από το ΝΣΚ

«Κόκκινη κάρτα» στη συνέχιση της επαγγελματικής δραστηριότητας συνταξιούχων ορκωτών ελεγκτών λογιστών έδειξε το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, ξεκαθαρίζοντας ότι η συνταξιοδότηση συνεπάγεται αυτομάτως την παύση άσκησης του επαγγέλματος. Με τη γνωμοδότηση 88/2025, που εκδόθηκε κατόπιν ερωτήματος της Επιτροπής Λογιστικής Τυποποίησης και Ελέγχων (ΕΛΤΕ), το ΝΣΚ εξέτασε αν ορκωτός ελεγκτής λογιστής, ο οποίος έχει συνταξιοδοτηθεί από τον κύριο ασφαλιστικό του φορέα, μπορεί να συνεχίσει να εργάζεται κάνοντας χρήση των διατάξεων περί απασχόλησης συνταξιούχων ή αν η συνταξιοδότηση οδηγεί αυτοδικαίως σε ανάκληση της επαγγελματικής του άδειας. Το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους κατέληξε ότι η συνταξιοδότηση από τον κύριο ασφαλιστικό φορέα συνεπάγεται αυτομάτως την παύση της επαγγελματικής δραστηριότητας του ορκωτού ελεγκτή λογιστή. Όπως επισημαίνεται, σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 2 περ. δ) του ν. 4449/2017, η συνταξιοδότηση αποτελεί λόγο οριστικής ανάκλησης της επαγγελματικής άδειας, με αποτέλεσμα ο συνταξιοδοτηθείς να μην δύναται να συνεχίσει να ασκεί το συγκεκριμένο επάγγελμα.

Παράλληλα, στη γνωμοδότηση διευκρινίζεται ότι οι ρυθμίσεις των άρθρων 20 και 27 παρ. 1 του ν. 4387/2016, που αφορούν την απασχόληση συνταξιούχων, κινούνται αποκλειστικά στο πεδίο της κοινωνικής ασφάλισης δημοσίου δικαίου. Ως εκ τούτου, δεν επηρεάζουν το καθεστώς άσκησης του ελεγκτικού επαγγέλματος ούτε αναιρούν τη ρητή πρόβλεψη περί οριστικής ανάκλησης της άδειας. Συνεπώς, η δυνατότητα απασχόλησης συνταξιούχων που προβλέπει το ασφαλιστικό δίκαιο δεν μπορεί να εφαρμοστεί στην περίπτωση των ορκωτών ελεγκτών λογιστών, καθώς η συνταξιοδότηση λειτουργεί ως ασυμβίβαστο για τη διατήρηση της επαγγελματικής τους ιδιότητας.

Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς

Σε εορταστικό κλίμα και μακριά από το αυστηρό εποπτικό πλαίσιο της καθημερινότητας πραγματοποιήθηκε χθες το μεσημέρι η καθιερωμένη εκδήλωση για το προσωπικό της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ενόψει των εορτών των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Η πρόεδρος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, Βασιλική Λαζαράκου, μαζί με τους αντιπροέδρους Νατάσα Στάμου και Μιχάλη Φέκκα, καθώς και εργαζόμενους και στελέχη της Αρχής, άφησαν για λίγες ώρες στην άκρη τις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις και αντάλλαξαν ευχές για τη νέα χρονιά, σε μια συνάντηση με χαλαρή διάθεση και ανεπίσημο χαρακτήρα.

Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο bar restaurant Tekila, στην οδό Κολοκοτρώνη 3, απέναντι από τα παλιά γραφεία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς. Στην εκδήλωση, βασικός στόχος της οποίας ήταν η ενίσχυση του θετικού εργασιακού κλίματος και η έκφραση αναγνώρισης προς το προσωπικό για τη συμβολή του, παρέστησαν ο Χάρης Τσαβδάρης, διευθυντής του γραφείου του υπουργού Εθνικής Οικονομίας Κυριάκου Πιερρακάκη, ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Γιώργος Χαντζηνικολάου και ο πρώην διευθυντής Επιθεώρησης Εποπτευόμενων Εταιρειών της Τράπεζας της Ελλάδος Γιώργος Πάσχας.

Η Grivalia Hospitality

Σήμερα θα ολοκληρωθεί η αγοραπωλησία μετοχών μεταξύ των εταιρειών Grivalia Hospitality και Grivalia Management που έχει ως στόχο την ενίσχυση της ρευστότητας της πρώτης. Συγκεκριμένα, η Grivalia Hospitality θα προχωρήσει στην πώληση 1 εκατομμυρίου ιδίων μετοχών της προς τη Grivalia Management, έναντι συνολικού τιμήματος 1,6 εκατ. ευρώ. Το τίμημα των 1,6 εκατ. ευρώ θεωρείται εύλογο και δίκαιο, καθώς αντιστοιχεί στην τιμή διάθεσης των μετοχών κατά τις πιο πρόσφατες αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας. Τα κεφάλαια που θα εισρεύσουν από την πώληση των μετοχών της Grivalia Hospitality προορίζονται για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών επιχειρηματικών αναγκών, ενδυναμώνοντας τη χρηματοοικονομική της θέση σε μια περίοδο αυξημένων απαιτήσεων. Σημειώνεται πως η Grivalia Hospitality εμφάνισε λειτουργικές ζημίες προ φόρων και τόκων ύψους 39,3 εκατ. πέρυσι, έναντι ζημιών 47,49 εκατ. το 2023. Αν και εφέτος οι ζημιές αναμένεται να μειωθούν, ωστόσο παραμένει σε κατάσταση που έχει ανάγκη ενέσεων ρευστότητας.

Η Aron Real Estate

Η Νόρα Μπενρουμπή της γνωστής οικογενείας Μπενρουμπή που επί δεκαετίες ήταν πρωτοπόρος στα είδη οικιακού εξοπλισμού συνέστησε χθες την εταιρεία Aron Real Estate Μονοπρόσωπη ΙΚΕ. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το ύψος του εταιρικού κεφαλαίου της Aron Real Estate, το οποίο ανέρχεται συνολικά σε 11,836 εκατ. ευρώ. Από το ποσό αυτό, μόλις 1.866 ευρώ καταβλήθηκαν σε μετρητά, ενώ το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος προέρχεται από εισφορές σε είδος, και συγκεκριμένα από τη μεταβίβαση μετοχών της εταιρείας «Χ Μπενρουμπή και Υιός ΑΕ Εκμετάλλευσης Ακινήτων», οι οποίες αποτιμήθηκαν σε 11,834 εκατ. ευρώ. Σύμφωνα με το καταστατικό της, η Aron Real Estate θα έχει ευρύ και πολυδιάστατο αντικείμενο δραστηριότητας. Κύρια δραστηριότητα αποτελεί η εκμίσθωση και διαχείριση ιδιόκτητων ή μισθωμένων ακινήτων, ενώ στις δευτερεύουσες δραστηριότητες περιλαμβάνονται η αγοραπωλησία οικοπέδων και κτιρίων κατοικίας, οι υπηρεσίες ενοικίασης και χρονομεριστικής μίσθωσης ακινήτων, η διαχείριση ακίνητης περιουσίας έναντι αμοιβής, η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προώθησης πωλήσεων, καθώς και κατασκευαστικές εργασίες για μη οικιστικά κτίρια.

Η Aktor Συσσωρευτές

Στη σύσταση της Aktor Συσσωρευτές Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία, μιας νέας εταιρείας που δραστηριοποιείται στον τομέα της αποθήκευσης και διαχείρισης ηλεκτρικής ενέργειας, προχώρησε ο όμιλος Aktor, ενισχύοντας περαιτέρω την παρουσία του στον ευρύτερο ενεργειακό κλάδο. Η νέα εταιρεία ιδρύθηκε με αρχικό μετοχικό κεφάλαιο 80.000 ευρώ και μοναδικό μέτοχο την Aktor Ανανεώσιμες Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία. Τη διοίκηση της Aktor Συσσωρευτές αναλαμβάνει τριμελές Διοικητικό Συμβούλιο, με πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο τον Αλέξανδρο Εξάρχου, ο οποίος διαθέτει και την αποκλειστική εκπροσώπηση της εταιρείας. Βασικός σκοπός της νέας εταιρικής οντότητας είναι η παροχή υπηρεσιών αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ το καταστατικό της προβλέπει ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων. Ειδικότερα, στο αντικείμενό της περιλαμβάνονται η κατασκευή ηλεκτρικού εξοπλισμού, η παραγωγή, διανομή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας τόσο από ανανεώσιμες όσο και από συμβατικές πηγές, όπως αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα, υδροηλεκτρικές μονάδες και μονάδες φυσικού αερίου. Παράλληλα, η Aktor Συσσωρευτές δύναται να αναπτύξει δραστηριότητα σε ενεργειακές και οικονομοτεχνικές μελέτες, στην κατασκευή ενεργειακών έργων, καθώς και σε αγοραπωλησίες και διαχείριση ακινήτων.

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες

Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες ήλθε σε συμφωνία με την GE Vernova Inc για τη σύναψη δεύτερης σύμβασης για την προμήθεια ανεμογεννητριών συνολικής ισχύος 85 MW στη Ρουμανία. Ο αμερικανικός όμιλος θα αναλάβει την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία 14 ανεμογεννητριών τύπου 6,1 MW με διάμετρο ρότορα 158 μέτρων, οι οποίες θα εγκατασταθούν σε αιολικό πάρκο στην περιφέρεια Vaslui. Η νέα αυτή συμφωνία έρχεται σε συνέχεια προηγούμενου συμβολαίου μεταξύ των δύο πλευρών, που αφορούσε την προμήθεια 23 ανεμογεννητριών του ίδιου τύπου από τη GE Vernova. Η ΔΕΗ Ανανεώσιμες έχει γνωστοποιήσει πρόσφατα την απόφασή της να επεκτείνει το αιολικό πάρκο Deleni στην περιοχή Vaslui κατά επιπλέον 85 MW. Η πρώτη φάση του έργου, συνολικής ισχύος 140 MW, βρίσκεται ήδη υπό κατασκευή, με την πρώτη από τις 23 ανεμογεννήτριες της GE Vernova να έχει εγκατασταθεί.

Η ICEBOXX των Παπαναγιώτου και Λαρσινού

Σύμπραξη στον ταχέως αναπτυσσόμενο κλάδο του λιανικού εμπορίου βρώσιμου πάγου και των αυτόματων πωλητών πραγματοποιούν οι επιχειρηματίες Τάσος Παπαναγιώτου και Ηλίας Λαρσινός, με τη σύσταση νέας εταιρείας υπό την επωνυμία ICEBOXX Ice Vending Machines ΙΚΕ. Τόσο ο Παπαναγιώτου, ιδρυτής της Watt+Volt, η οποία πλέον ανήκει στον όμιλο Metlen, όσο και ο Λαρσινός, πρώην επικεφαλής της Λαρσινός ΑΕ, της εταιρείας εκμετάλλευσης λατομείων που έχει εξαγοραστεί από τα Τσιμέντα Ηρακλής, διαθέτουν μεγάλη ρευστότητα. Σύμφωνα με το καταστατικό της ICEBOXX Ice Vending Machines ΙΚΕ, το 60% του εταιρικού κεφαλαίου και των εταιρικών μεριδίων το κατέχει η Faraday Norton, ο ιδιωτικός επενδυτικός όμιλος του Τάσου Παπαναγιώτου. Το υπόλοιπο 40% ανήκει στον Ηλία Λαρσινό. Το αρχικό εταιρικό κεφάλαιο της ICEBOXX Ice Vending Machines ΙΚΕ ανέρχεται σε 120.000 ευρώ. Η νέα εταιρεία θα δραστηριοποιείται στο λιανικό εμπόριο παγοκυβίων και βρώσιμου πάγου, καθώς και στη διάθεση τυποποιημένων τροφίμων μέσω αυτόματων πωλητών. Στο επιχειρηματικό της αντικείμενο περιλαμβάνονται επίσης η παραγωγή παγωτού και άλλων ειδών βρώσιμου πάγου, καθώς και η ενοικίαση μηχανημάτων αυτόματων πωλητών.