Λίγο μετά τις 10 το πρωί αποκαταστάθηκε η λειτουργιά σε 9 σταθμούς της γραμμής 3 του μετρό.

Μεγάλη ταλαιπωρία υπέστησαν χιλιάδες επιβάτες το πρωί της Τρίτης στη Γραμμή 3 του Μετρό της Αθήνας, εξαιτίας τεχνικού προβλήματος στη σηματοδότηση και μάλιστα σε ώρες αιχμής.

Η κυκλοφορία διεξαγόταν μόνο στο τμήμα Δημοτικό Θέατρο – Εθνική Άμυνα, με αποτέλεσμα να παραμένουν εκτός λειτουργίας οι σταθμοί από τον Χολαργό έως και το Αεροδρόμιο, λόγω προβλήματος στην τροφοδοσία του συστήματος σηματοδότησης.

Συγκεκριμένα, προσωρινά εκτός λειτουργίας βρέθηκαν οι εξής 9 σταθμοί:

Χολαργός

Νομισματοκοπείο

Αγία Παρασκευή

Χαλάνδρι

Δουκίσσης Πλακεντίας

Παλλήνη

Παιανία

Κορωπί

Αεροδρόμιο

Περισσότεροι από ένας επιβάτες ανέφεραν στα social media ότι τους έβγαλαν από τα βαγόνια και τους ενημέρωσαν ότι οι σταθμοί έκλεισαν προσωρινά λόγω βλάβης στη σηματοδότηση. «Κι έτσι απλά και ξαφνικά, βγαίνει εκτός λειτουργίας ολόκληρο το τμήμα Χολαργός – Αεροδρόμιο», σημείωσε ένας χρήστης.

Η ανακοίνωση της ΣΤΑΣΥ

Η ΣΤΑΣΥ ενημέρωσε ότι το πρόβλημα αποκαταστάθηκε μετά από σχεδόν δύο ώρες, ενώ τα αίτια της βλάβης θα διερευνηθούν. Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία αναφέρει:

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Η διακοπή λειτουργίας σε τμήμα της Γραμμής οφείλεται σε πρόβλημα στην τροφοδοσία του συστήματος σηματοδότησης. Ζητάμε συγγνώμη από το επιβατικό κοινό για την αναστάτωση και την ταλαιπωρία που προκλήθηκε».

Δεν είναι η πρώτη φορά που η λειτουργία του Μετρό της Αθήνας αντιμετωπίζει προβλήματα. Οι καθημερινοί χρήστες των γραμμών γνωρίζουν ότι συχνά υπάρχουν ανακοινώσεις για βλάβες σε σκάλες, ασανσέρ ή άλλες υποδομές, γεγονός που προσθέτει επιπλέον καθυστερήσεις στην καθημερινή μετακίνηση των επιβατών.