Από τις 8 Φεβρουαρίου η επόμενη φάση του έργου στο μετρό.

Κανονικά θα λειτουργούν οι σταθμοί του μετρό «Συγγρού- ΦΙΞ», Νέος Κόσμος και Άγιος Ιωάννης, από την Κυριακή (1/2).

Πρόκειται για τους τρεις σταθμούς που έκλειναν νωρίτερα το τελευταίο χρονικό διάστημα, λόγω έργων. Πλέον, από την Κυριακή, θα είναι ανοιχτοί κανονικά τις νυχτερινές ώρες, δηλαδή και μετά τις 21:40, έως τη λήξη της κυκλοφορίας.

Το έργο της αλλαγής σιδηροτροχιών περνά σε επόμενη φάση από τις 8 Φεβρουαρίου, αναφέρει η ΣΤΑΣΥ, που θα ανακοινώσει την επόμενη εβδομάδα τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.