Τα μπάζα έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Πανικός επικράτησε νωρίτερα στο Νέο Κόσμο όταν μπαλκόνι πολυκατοικίας κατέρρευσε και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα, προκαλώντας εκτεταμένες υλικές ζημιές. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το κτήριο φέρεται να ήταν εγκαταλελειμμένο και σε κακή κατάσταση, γεγονός που πιθανόν συνέβαλε στην κατάρρευση του μπαλκονιού. Από το περιστατικό δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς τη στιγμή της πτώσης δεν διέρχονταν πεζοί από το σημείο.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ ο δρόμος αποκλείστηκε προληπτικά για λόγους ασφαλείας. Οι αρμόδιες Αρχές διερευνούν τα αίτια του συμβάντος, εξετάζοντας τη στατική κατάσταση του κτηρίου.

Εικόνες από το σημείο της κατάρρευσης