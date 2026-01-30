«Ο στόχος ή ο σκοπός εδώ είναι το Ιράν να μην είναι σε θέση να αναπτύξει πυρηνικά όπλα» είπε ο πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Ο Κιρ Στάρμερ άφησε να εννοηθεί ότι η Βρετανία υποστηρίζει μια ενδεχόμενη αμερικανική επίθεση στο Ιράν, λέγοντας ότι υποστηρίζει τον στόχο του Ντόναλντ Τραμπ να αποτρέψει το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός, από την Κίνα, δήλωσε ότι υποστηρίζει την κίνηση του Τραμπ να «αντιμετωπίσει» το ιρανικό καθεστώς τόσο για το πυρηνικό του πρόγραμμα όσο και για την πρόσφατη καταστολή των διαδηλωτών υπέρ της δημοκρατίας.

«Ο στόχος ή ο σκοπός εδώ είναι το Ιράν να μην είναι σε θέση να αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Αυτό είναι εξαιρετικά σημαντικό και, φυσικά, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το γεγονός ότι σκοτώνουν διαδηλωτές», δήλωσε στο BBC.

«Είναι αποκρουστικά αυτά που συμβαίνουν, οπότε εκεί εστιάζουμε και συνεργαζόμαστε με συμμάχους προς το σκοπό αυτό» είπε χαρακτηριστικά.

Ερωτηθείς αν υποστηρίζει τις επιθέσεις, Κιρ Στάρμερ επανέλαβε πως «λέω ότι υποστηρίζουμε τον στόχο και μιλάμε με συμμάχους για το πώς θα φτάσουμε σε αυτόν τον στόχο».

Με πληροφορίες του Guardian