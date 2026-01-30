Τα θέματα της συζήτησης μεταξύ Γεραπετρίτη και Ρούμπιο.

Οι ελληνοαμερικανικές σχέσεις και η κατάσταση στη Μέση Ανατολή ήταν τα βασικά θέματα της τηλεφωνικής επικοινωνίας που είχε ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, με τον Αμερικανό ομόλογό του, Μάρκο Ρούμπιο.

«Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην εξαιρετική κατάσταση των ελληνοαμερικανικών σχέσεων και στην προετοιμασία για τον 6ο γύρο του Στρατηγικού Διαλόγου στην Αθήνα», αναφέρει το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών σε ανάρτηση για την τηλεφωνική επικοινωνία.

Επίσης, οι επικεφαλής της διπλωματίας της Ελλάδας και των ΗΠΑ συζήτησαν τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στη Γάζα.

«Ο Γιώργος Γεραπετρίτης επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ελλάδας στην προώθηση της ειρήνης και της σταθερότητας στην ανατολική Μεσόγειο», σύμφωνα με το υπουργείο Εξωτερικών.

