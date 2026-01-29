Ποιοι διεκδικούσαν τη θέση - Παρασκηνιακή μάχη για την ...εύνοια Τραμπ!

Ανεξαρτήτως του χρόνου πραγματοποίησης του ανασχηματισμού η θέση του υπουργού Εξωτερικών δείχνει να έχει κλειδώσει: Ο Γιώργος Γεραπετρίτης παραμένει στη θέση του.

Αυτή είναι σύμφωνα με τις πληροφορίες της στήλης η οριστική απόφαση του πρωθυπουργού, που πλέον ενόψει των αλλαγών στην κυβέρνηση έχει έναν «πονοκέφαλο» λιγότερο.

Οι σκέψεις για επιστροφή του υπουργού Εξωτερικών στο Μέγαρο Μαξίμου υπήρξαν υπαρκτές, καθώς το λεγόμενο «επιτελικό κράτος» όχι απλώς δεν υπάρχει πια αλλά έχει καταντήσει ...ανέκδοτο!

Η διεθνής κατάσταση όμως και ο «απλωμένος τραχανάς» στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και την Ανατολική Μεσόγειο, με Αθήνα και Άγκυρα να ανησυχούν για το ενδεχόμενο ο Ντ. Τραμπ να αναλάβει πρωτοβουλίες διευθέτησης ανοιχτών προβλημάτων στην ευρύτερη περιοχή καθώς Ερντογάν, Μητσοτάκης και Χριστοδουλίδης θα αναγκαστούν να επιλύσουν υπό κηδεμονία μέτωπα που είναι ιδιαίτερα καυτά και δυσεπίλυτα, κάνουν τον πρωθυπουργό να μην σκέφτεται καν αλλαγή στην ηγεσία του υπουργείου Εξωτερικών. Πολύ περισσότερο καθώς ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας φέρεται να έχει και την εμπιστοσύνη των υπερατλαντικών και ευρωπαίων συμμάχων. Το Μαξίμου, επίσης, δεν δείχνει να ανησυχεί για τις επιθέσεις που δέχεται ο Γ. Γεραπετρίτης από τη δεξιά βάση του κόμματος και από τα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας.

Για τη θέση του υπουργού Εξωτερικών φέρεται να είχαν φιλοδοξίες δυο πρόσωπα: Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, με τις πληροφορίες να επιμένουν πως επιθυμούσε και το χαρτοφυλάκιο του υπουργού Εξωτερικών. Επίσης ο υπουργός Ενέργειας και Περιβάλλοντος Σταύρος Παπασταύρος που μέσω των τελευταίων πρωτοβουλιών με τις ΗΠΑ για την ενέργεια φέρεται να είναι ο εκλεκτός της Ουάσιγκτον και του συστήματος Τραμπ.