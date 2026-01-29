«Λεκτικό ατόπημα» τα όσα είπε ο Λαζαρίδης στη Βουλή λέει τώρα η κυβέρνηση.

Η κυβέρνηση δεν έχει σκοπό να δώσει συνέχεια στο γλωσσικό άτοπο του Μ. Λαζαρίδη που έκανε λόγο στη βουλή για «γκριζάρισμα» των Ιμίων. Διότι- όπως εξηγούν κυβερνητικοί παράγοντες - και το διόρθωσε στη συνέχεια και επειδή θεωρούν ότι το είπε εν τη ρήμη του λόγου πάνω στον καβγά που στήθηκε για το ποιος ευθύνεται για την υποστολή της σημαίας στα Ίμια το 1996. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έδειξε προς την πλευρά του ΠΑΣΟΚ με τον Ν. Ανδρουλάκη να ζητάει επίμονα τη απομάκρυνση του.

Αίσθηση ωστόσο προκάλεσε η ανάγκη που ένοιωσε ο Γ. Γεραπετρίτης από την Ν. Υόρκη να δηλώσει ότι δεν υπάρχουν γκρίζα σημεία στο Αιγαίο. Ίσως επειδή ξέρει ότι η Τουρκία δεν αφήνει τίποτε να πέσει κάτω..

Λ.Ι.