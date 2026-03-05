Το «καρφί» Δένδια σε Γεραπετρίτη.

Αν η Αθήνα ενημέρωσε την Άγκυρα για την αποστολή των φρεγατών και των πολεμικών αεροσκαφών στην Άγκυρα ρωτήθηκε ο υπουργός Άμυνας στη συνέντευξη που παραχώρησε στην τηλεόραση του Alpha.

Ο ίδιος απάντησε πως από τον ίδιο όχι, αλλά δεν ξέρει το περιεχόμενο της συνομιλίας Γεραπετρίτη με Φιντάν.Καρφάρα, δεν νομίζετε;Διαβάστε τον ακριβή διάλογο δημοσιογράφου και υπουργού:

ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΡΟΪΤΕΡ: Υπήρξαν συνεννοήσεις με την τουρκική πλευρά, είτε από την πλευρά σας, είτε από την πλευρά του Υπουργείου Εξωτερικών, για να εξηγήσουμε τους λόγους αυτής της αποστολής;

ΝΙΚΟΣ ΔΕΝΔΙΑΣ: Από την πλευρά μου δεν υπήρξαν και δεν υπήρχε λόγος να υπάρξουν. Τώρα, εάν συνομίλησε το Υπουργείο Εξωτερικών, νομίζω ο κ. Γεραπετρίτης συνομίλησε χθες, δεν ξέρω όμως το περιεχόμενο της συνομιλία.

Γι΄αυτό σας λέμε: Καρφάρα!

Τ.Τε.