Αρκετά πιθανή η δημιουργία μεγάλου κύματος -και- προς τη χώρα μας αν ο πόλεμος διαρκέσει- Ο κίνδυνος από τρομοκρατικές ενέργειες.

Τρομάζει την Αθήνα η δημιουργία ενός ισχυρού προσφυγικού-ρεύματος από τη Μέση Ανατολή καθώς είναι υπαρκτός ο κίνδυνος από τον πόλεμο στο Ιράν.

Εάν ο πόλεμος διαρκέσει μεγάλο διάστημα το κύμα αυτό θεωρείται βέβαιο, ενώ θα είναι ακόμα μεγαλύτερο αν ξεσπάσουν εμφύλιες συρράξεις στο Ιράν. Επιπλέον η οικονομική κρίση στην περιοχή, αλλά και οι επεμβάσεις σε άλλες χώρες στην περιοχή, όπως πχ στον Λίβανο, τυχόν ενεργοποίηση των Κούρδων που επιδιώκει η Ουάσιγκτον, ενδέχεται να καταστήσουν αυτό το προσφυγικό-μεταναστευτικό κύμα μεγαλύτερο.

Όπως τρομάζει και τυχόν τρομοκρατικές ενέργειες σε ευρωπαϊκά εδάφη, μεταξύ αυτών και στην Ελλάδα. Τα μέτρα ασφαλείας, ανεξαρτήτως εάν δεν ομολογούνται δημοσίως, είναι πολύ μεγάλα.

Οι συνέπειες του πολέμου μόλις ξεκινούν...

Β.Σκ.