Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 18:00 πλησίον του μετρό Άγιος Ιωάννης και συγκεκριμένα στον λόφο Κυνοσάργους.
Στο σημείο έσπευσαν 3 οχήματα της ΠΥ, ενώ βρίσκεται και συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ.
Η φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα και επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενη ξύλινη κατασκευή που παραδόθηκε στις φλόγες.
Σύμφωνα με μαρτυρίες αναγνωστών που επικοινώνησαν με το Dnews η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική λόγω του καπνού, ενώ υπήρχαν έντονες φλόγες στο σημείο. Υπήρχε επίσης έντονη δυσοσμία και δυσκολία στην αναπνοή, ενώ σε ορισμένα σημεία η ορατότητα περιορίστηκε αισθητά.
Οι πρώτες εικόνες από την φωτιά