Για τον έλεγχο της φωτιάς έσπευσαν 4 οχήματα με 12 πυροσβέστες. Στο σημείο βρίσκεται και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ.

Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε λίγο μετά τις 18:00 πλησίον του μετρό Άγιος Ιωάννης και συγκεκριμένα στον λόφο Κυνοσάργους.

Στο σημείο έσπευσαν 3 οχήματα της ΠΥ, ενώ βρίσκεται και συνεργείου του ΔΕΔΔΗΕ.

Η φωτιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα και επεκτάθηκε γρήγορα σε παρακείμενη ξύλινη κατασκευή που παραδόθηκε στις φλόγες.



Σύμφωνα με μαρτυρίες αναγνωστών που επικοινώνησαν με το Dnews η ατμόσφαιρα ήταν αποπνικτική λόγω του καπνού, ενώ υπήρχαν έντονες φλόγες στο σημείο. Υπήρχε επίσης έντονη δυσοσμία και δυσκολία στην αναπνοή, ενώ σε ορισμένα σημεία η ορατότητα περιορίστηκε αισθητά.

Οι πρώτες εικόνες από την φωτιά