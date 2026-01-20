Μόνιμες θέσεις εργασίας για άτομα ΑμεΑ.

Η ΣΤΑ.ΣΥ. Α.Ε. προχωρά σε μόνιμες προσλήψεις για υποψηφίους με αναπηρία ≥50%, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Οι προσλήψεις αφορούν υποψηφίους Πανεπιστημιακής (ΠΕ) και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ) και παρέχουν σημαντικές ευκαιρίες επαγγελματικής αποκατάστασης σε άτομα με ειδικές ανάγκες.

Διαθέσιμες Θέσεις

Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (ΠΕ)

ΠΕ Μηχανικών – Ειδικότητα Μηχανολόγων Μηχανικών (Κωδ. Θέσης 201) – 1 θέση με εμπειρία

Καθήκοντα:

Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του τροχαίου υλικού της ΣΤΑ.ΣΥ.

Έλεγχος τήρησης τεχνικών προδιαγραφών σε υλικά και εξοπλισμό

Εφαρμογή μέτρων ασφάλειας

Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων, οδηγιών και αναλύσεων

Συνεργασία με οργανωτικές μονάδες για βελτίωση αποδοτικότητας

Σύνταξη αιτημάτων προμηθειών και τεχνικών προδιαγραφών

Παρακολούθηση δεδομένων αξιοπιστίας και ανάλυση βλαβών

Υποστήριξη έκτακτων εργασιών συντήρησης και ειδικών τεχνικών καμπανιών

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΔΕ)

ΔΕ Υποστηρικτικού Προσωπικού – Ειδικότητα Εκδοτών Εισιτηρίων (Κωδ. Θέσης 202) – 4 θέσεις (2 με εμπειρία, 2 χωρίς εμπειρία)

Καθήκοντα:

Οργανωτική και λειτουργική υποστήριξη των υπηρεσιών

Ομαλή εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού

Υποστήριξη βασικών διαδικασιών σταθμών και υπηρεσιών

Στους πίνακες κατάταξης προτάσσονται υποψήφιοι με πιστοποιημένη αναπηρία αορίστου διάρκειας, ενώ ακολουθούν όσοι διαθέτουν μικρότερης διάρκειας πιστοποίηση.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν:

Πιστοποιημένη αναπηρία ≥50%

Απαραίτητα προσόντα σπουδών και, όπου απαιτείται, εμπειρία

Υποβολή ηλεκτρονικής Αίτησης – Υπεύθυνης Δήλωσης με σωστούς κωδικούς θέσεων και τίτλους σπουδών

Επισύναψη όλων των προβλεπόμενων δικαιολογητικών

Γενικά προσόντα:

Ελληνική ιθαγένεια ή ιδιότητα πολίτη Ε.Ε.

Γνώση ελληνικής γλώσσας (Β1 για ΔΕ, Β2 για ΠΕ)

Τήρηση προβλεπόμενων ορίων ηλικίας

Καλή κατάσταση υγείας

Απουσία κωλυμάτων διορισμού ή πειθαρχικών αποκλεισμών

Εκπλήρωση στρατιωτικών υποχρεώσεων (όπου απαιτείται)

Κατοχή όλων των απαιτούμενων τίτλων και πιστοποιητικών

Αιτήσεις και δικαιολογητικά

Οι αιτήσεις ξεκινούν Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 και λήγουν Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026, ώρα 23:59.

Η υποβολή γίνεται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα της ΣΤΑ.ΣΥ.